Ova žena tvrdi da nikad nije lagala o aferi s Beckhamom, opet o svemu priča 20 godina kasnije!

Rebecca Loos 20 godina kasnije ponovila je tvrdnje da je imala aferu s Davidom Beckhamom, ističući da je uvijek ostala vjerna istini i da se osjeća prisiljenom boriti se za sebe.

Bivša asistentica Davida Beckhama, Rebecca Loos, ponovila je svoje tvrdnje da je imala aferu s oženjenim nogometašem prije 20 godina.

Rebecca je dala intervju za 60 Minutes Australia, tijekom kojeg je naglasila da nikada nije lagala i da je ostala vjerna istini otkako je prvi put iznijela optužbe 2004. godine.

David, koji je u braku s Victoriom od 1999. godine, prije je negirao tvrdnje svoje bivše asistentice o aferi.

"Po mom mišljenju, bilo je vrlo hrabro suprotstaviti se njima", rekla je Rebecca, sada 47-godišnjakinja, za 60 Minutes Australia.

"Ostala sam vjerna istini. Nikada nisam pretjerivala. Nikada nisam lagala ni o čemu. Zašto? Zato što se suočavam s najjačim, najmoćnijim parom u medijima, koji ima sve novce na svijetu za najbolji PR, najbolje odvjetnike. A sve što sam imala bila je istina", dodala je.

Rekla je da je ponovno progovorila nakon što je gledala Davida i Victoriju kako govore o skandalu u svom dokumentarcu na Netflixu iz 2023. godine.

"To je veliki dio mog života, veliki dio mog puta. I ako netko pokuša uništiti mene i oklevetati me, morat ću stati za sebe. Mislim da ću to uvijek raditi."

Rebecca je radila za Davida 2003. godine dok je igrao za Real Madrid, a u novom intervjuu rekla da je bio ljubazan i pažljiv te da se osjećala posebnom.

Ispričala je i da je Victoria bila izvan grada kada ju je David navodno pozvao u hotel.

"Način na koji te gleda. Oh, samo pogled u njegovim očima, teško je odoljeti. Ima tu karizmatičnu moć, lako dobije što želi. Vrlo je zgodan i mislim da je svjestan toga", rekla je Rebecca, koja je tada imala 26 godina.

"Rekao mi je da to nikada prije nije učinio. Bila sam prva. Sve te klišeje. Pala sam na svaki klišejski stih koji mi je rekao. Zatim, dva tjedna kasnije, bili smo na Ronaldovoj rođendanskoj zabavi i on je bio s tom prelijepom manekenkom. I pomislila sam: 'Uh.' To je bila teška noć za mene. Pomislila sam: 'Uh, ne razumijem.' I počela sam shvaćati da su me strašno iskoristili", dodala je.

Također je priznala da joj je žao zbog Victorije.

"Postojale su strašne priče o meni i strašne priče o Victoriji. Nikada nije bilo strašnih priča o njemu. On je bio Golden Balls. On je bio čovjek. Tapšali su ga po leđima. Ništa se nije promijenilo u njegovu životu, ali sve je bila Victorijina krivnja, moja krivnja. Svu krivicu prebacili su na nas", rekla je.

David je negirao njezine optužbe o aferi, ali u svom dokumentarcu iz 2023. godine on i Victoria otvoreno su govorili o skandalu koji je gotovo uništio njihov brak.

Victoria je rekla da su mjeseci nakon toga bili "najgori" u njezinu životu i da više nisu osjećali da su imali jedno drugo, a David je priznao da još ne zna kako su preživjeli krizu 2003. godine, ali i on i njegova supruga znali su da se moraju boriti za svoju obitelj.

Engleska zvijezda priznala je da su se osjećali kao da tonu dok je njihov visoko profilirani brak dominirao naslovnicama te je rekao da se svaki dan osjećao fizički bolestan.

Rebecca je objasnila da nikada nije očekivala da će David govoriti o skandalu u svom dokumentarcu.

"Mislila sam da će izaći s izjavom i jednostavno se ispričati. Moje je činjenice nazvao ludima i to me još više naljutilo. To vas tjera da se borite za sebe", objasnila je.

