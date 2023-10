Bivša ljubavnica Davida Beckhama prekinula šutnju i iznijela svoju stranu priče: "Glumi žrtvu, a sve je istina!"

Rebecca Loos oplela je po Davidu Beckhamu zbog njegovih izjava o njihovoj aferi u dokumentarnom serijalu "Beckham".

Otkako je na Netflix stigao dokumentarni serijal "Backham" o životu i karijeri nogometaša Davida Beckhama, u medije je ponovno isplivala njegova navodna afera s Britankom Rebeccom Loos, o kojoj se naveliko pisalo 2003. godine.

David i njegova supruga Victoria u dokumentarcu su progovorili o tom periodu, no ni nakon 20 godina nogometaš nije izravno priznao da je stvarno imao aferu s Rebeccom te je samo komentirao kao je to bilo najteže razdoblje u njegovu životu. Victoria je izjavila i da je to bio jedini put u njihovu braku kada je osjećala da više ne pripadaju jedno drugome.

Sve to ponovno je dovelo u fokus Rebeccu, koja danas živi u Norveškoj daleko od očiju javnosti i ne želi opet proživljavati medijski linč kroz koji je tada prošla.

Zbog toga je odlučila prekinuti šutnju i još jednom iznijeti svoju stranu priče, a usput je i žestoko oplela po nogometašu.

"Treba preuzeti odgovornost. Može reći što god hoće i razumijem da mora sačuvati svoj ugled, no glumi žrtvu, a mene predstavlja kao lažljivicu koja je izmislila sve priče", kazala je Loos za Daily Mail.

"Neizravno sugerira da sam ja ta koja je natjerala Victoriju da pati", istaknula je, pa je još jednom potvrdila da je stvarno imala aferu s Beckhamom.

"Priče su bile užasne, ali sve je istina. On u dokumentarcu govori o tome da je to u konačnici njegov privatni život, koji ima pravo držati za sebe. Mislim da je jedna stvar zadržati svoju privatnost, a druga obmanjivati javnost. Ljudi su već zaboravili na ovu aferu i cijeli skandal, a on to sada izvlači iz prošlosti i uništava moju reputaciju. Ako je već htio naglasiti koliko mu je u to vrijeme bilo teško, trebao je priznati i da to nije bio njegov najsvjetliji trenutak", poručila je Rebecca.

"Najgori mi je dio u kojem kaže da mu je bilo teško vidjeti suprugu kako pati. To mi je zasmetalo, jer je on taj zbog kojeg je patila, a predstavio je kao da je sve samo moja krivnja i kao da on nema veze s tim", zaključila je.

Podsjetimo, Rebecca, koja danas ima 46 godina, medijima je prodala priču o navodnoj aferi s nogometnom zvijezdom dok je radila kao njegova asistentica nakon njegova prelaska iz Manchester Uniteda u Real Madrid, a prema pisanju britanskih medija za to je dobila više od milijun funti. Nakon toga je sudjelovala u nekoliko realityja i pozirala je razgolićena na naslovnicama nekoliko muških časopisa uključujući Zoo i Playboy.

Nakon brzo stečene slave upoznala je norveškog liječnika Svena Christjara Skaia, za kojeg se 2012. godine udala. Par je još u sretnom braku i zajedno imaju dvoje djece, a Rebecca se danas bavi se podučavanjem joge.

