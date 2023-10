David Beckham bio je opsjednut Victorijom kad ju je upoznao: ''Iskradao bi se i vozio satima da ju vidi...''

Prijatelji i obitelj Davida i Victorije Beckham otkrili su da je nogometaš bio opsjednut pjevačicom te da bi se iskradao da ju vidi.

David Beckham bio je toliko opčinjen suprugom Victorijom kad su tek počeli izlaziti da bi se vozio satima kako bi je vidio i gotovo neprestano razgovarao s njom, govore prijatelji i obitelj para.

Sljedeće godine proslavit će 25 godina braka, a sada su njihovi prijatelji i obitelj progovorili o ranim danima njihove veze.

Upoznali su se nakon utakmice Manchester Uniteda 1997. kada je David igrao za momčad, a Victoria je bila na vrhuncu slave kao Spice Girl.

David je već rekao svojim prijateljima da želi oženiti Victoriju, tada poznatu kao Posh Spice, nakon što ju je vidio u glazbenom spotu na televiziji.

A on si je zadao zadatak da je osvoji nakon što je napisala svoj broj na avionskoj karti kojom je stigla na nogometnu utakmicu na kojoj su se upoznali.

Prema Mirroru, David je rekao: Nešto se odmah tamo dogodilo. Neka kemija. Ali mislio sam, ok sada je to to, ona će otići.''

Davidov bivši suigrač Gary Neville rekao je o Davidovoj opsesiji: ''Svake sekunde je telefonirao Victoriju. Ostajao bi na telefonu do jedan ujutro. Bio je poput ovisnika. Vozio bi četiri sata da provede 20 minuta s njom.''

Paul Scholes je dodao: ''Znali smo da David zeza menadžera Alexa Fergusona. Odlazio bi u London u trenucima kada možda nije trebao. A menadžer to nije htio.''

Inače, Victoria i David trebali bi otkriti kako je izgledalo njihovo upoznavanje u novom Netflixovom dokumentarcu koji bi trebao biti objavljen ovog mjeseca.

U najavi za seriju, Victoria je rekla: ''Činjenica da sam išla na utakmice - neki bi mogli reći da sam ga uhodila, ja bih rekla da sam ga vidjela.''

Victoria je priznala da joj je David zapeo za oko kada ga je nakon utakmice vidjela za šankom u dvorani za igrače Manchester Uniteda jer je bio s roditeljima i očito je obiteljski čovjek.

Rekla je: ''Kad sam ga vidjela u dvorani za nogometaše, svi ostali nogometaši bili su za šankom, a on je stajao i razgovarao sa svojim roditeljima, a ja sam jako bliska sa svojom obitelji i voljela sam tu njegovu stranu.''

Iznoseći svoju stranu priče, David je o njihovom prvom susretu jednostavno rekao: ''Baš mi se svidjela.''

Pokazalo se da je to bila ljubav na prvi pogled za par, koji se vjenčao u dvorcu u blizini Dublina samo dvije godine kasnije, 1999.

Sada imaju četvero djece,sinove Brooklyna, Romea Cruza i kćer Harper.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Evo kako izgleda muž Aleksandre Prijović koji je Brenin posinak, vjenčali su se prije pet godina, a svoj privatan život vješto skriva od javnosti

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Ova talentirana ljepotica othrvala se ružnim komentarima na račun izgleda u badiću i tako postala inspiracija ženama diljem svijeta!