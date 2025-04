Rada Vasić iskreno rekla što misli o promjeni spola svoje djece: "To mi je bolna točka..."

Blizanci Mika i Giba Vasić, javnosti poznati iz regionalnih reality showova, danas su Ana i Ivana Nikolić, a njihova majka Rada u Zadruzi 8 prvi je put emotivno progovorila o njihovoj tranziciji i vlastitom suočavanju s tim procesom.

Blizanci Mika i Giba Vasić postali su poznati javnosti kada su sudjelovali u reality showu "Big Brother" s njihovim roditeljima Radom i Radetom, a kasnije ih je upoznala i cijela regija zbog eksponiranja u srpskom reality programu "Zadruga".

Međutim, braća su postali sestre promjenom spola te se sada zovu Ana i Ivana Nikolić, a njihova majka Rada, koja je sada redovita sudionica realityja Zadruga 8 Elite, prvi je put javno progovorila o njihovoj tranziciji.

U razgovoru s voditeljem Darkom Tanasijevićem, dotaknula se jedne od najosobnijih tema – trenutka kada je osjetila da se njezina djeca ne poistovjećuju s rodom u kojem su rođeni. Otvoreno je ispričala kako je izgledalo njezino suočavanje s tom spoznajom i što je sve prolazila kao majka.

"U Njemačkoj, gdje su odrasli, liječnici su govorili da je s njima sve u redu. Govorili su mi da će se hormoni smiriti kako rastu. Tješili su me time. Govorili su mi da blizanci često imaju neke probleme, da ne kažem mane. Oni nisu imali veće mane, hormoni su im bili najslabija točka. Od pete godine sam se interesirala za to što se događa s njihovim hormonima, jer su imali višak ženskih", rekla je Rada u Zadruzi 8. Zatim je otkrila je li je pogodilo to što su promijenili spol i što su Mika i Giba sada Ivana i Ana.

"Da. Znam da sam rodila sinove, a oni su se promijenili. To je moja bolna točka. To će zauvijek ostati tako" istaknula je Rada.

Nedugo nakon što je ostala bez supruga Radeta, Rada Vasić odlučila je ponovno ući u reality, ovaj put kako bi bila podrška svojoj kćeri Ani Nikolić, koja se također natječe u showu Zadruga. Ana, koja je u najnovijem izdanju Zadruge – Elita ušla zajedno s partnerom Stefanom Kordom, prošla je kroz značajnu životnu transformaciju.

Zajedno sa sestrom Ivanom, promjenu spola realizirala je u razdoblju između 2018. i 2019. godine. Kako su same otkrile, zahvate su financirale sredstvima zarađenim kroz nastupe u raznim reality emisijama. Cijelom procesu snažnu podršku pružili su i roditelji, što je tada javno potvrdio i njihov otac Rade.

