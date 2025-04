Zaručila se popularna Hercegovka! Pokazala je i prsten, a svi se pitaju isto

Mlada glazbenica Antonija Čekez na društvenim mrežama otkrila je da se zaručila!

Mlada pjevačica iz Širokog Brijega Antonija Čerkez na društvenim mrežama pohvalila se prekrasnim vijestima.

Naime, romantičnim prizorima otkrila je da se zaručila.

''Bilo jednom u New Yorku'', napisala je u opisu ispod objave na Instagramu.

Uz niz romantičnih fotografija, pjevačica je objavila i video iz raskošne hotelske sobe gdje je na krevetu od latica ruža bilo ispisano: "Will you marry me?"

Ispod objave su se nizale čestitke kolega i fanova.

"Da ste živi i zdravi", "Sretno i blagoslovljeno", "Čestitke, sve najljepše", "Da ste mi najsretniji", "Da ste uvijek sretni", ''Čestitam lutko! Da si nam uvijek sretna i nasmijana kao i dosad što si bila'', ''Čestitamo od srca'', dio je komentara na društvenim mrežama.

Njezine obožavatelje zbunio je jedan komentar u kojem je pisalo da je napokon objavila vijest pa su zaključili da su zaruke bile ranije, ali da je lijepa pjevačica tek sada podijelila sve s javnosti.

Pjevačica je vrlo tajanstvena oko svog ljubavnog života pa niti sada nijee pokazala svog partnera.

Antonija Čerkez - 4 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

Antonija Čerkez - 12 Foto: Instagram

Inače, Antonija je već neko vrijeme poznata na našoj glazbenoj estradi, a iza sebe ima već puno iskustva s nastupima. Svoju slavu još više proširila nakon osvojenog trećeg mjesta u ''Zvezdama Granda'', a osim što sve osvaja glasom, lijepa Antonija može se pohvaliti i stasom.

Velika je navijačica Hrvatske reprezentacije, a zbog toga je doživjela i neugodnost o čemu više možete pročitati OVDJE.

Antonija Čerkez Foto: Instagram

Njenim nastupom u ''Zvezdama Granda'' bio je oduševljen i Mate Bulić te je postao pravi hit, a prisjetiti ga se možete OVDJE.

Antonija Čerkez - 4 Foto: Instagram/Screenshot

Antonija Čerkez - 2 Foto: Instagram/Screenshot

Antonija Čerkez - 14 Foto: Instagram

A što mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

