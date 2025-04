Gdje je danas tinejdžerski idol iz "Pearl Harbora" koji je pobjegao iz Hollywooda na vrhuncu slave?

Josh Hartnett se povukao iz Hollywooda na vrhuncu slave, a sada je izazvao pažnju zbog kratkotrajnog povratka na društvene mreže.

Nekad jedan od najtraženijih akcijskih zvijezda Josh Hartnett iznenadio je sve privremenim povratkom na društvene mreže kako bi promovirao svoj najnoviji film "Fight or Flight", koji sada ima ocjenu od 100% na portalu Rotten Tomatoes.

"Ja koji promoviram video prije nego opet izbjegnem društvene mreže na idućih deset godina", napisao je Hartnett na fotografiji, koja je oduševila brojne fanove. Danas 46-godišnji glumac stekao je slavu krajem devedesetih, kada je zahvaljujući ulogama u filmovima "Halloween H20: 20 Years Later" i "The Faculty" dobio titulu tinejdžerskog idola. Široj publici postao je poznat ulogom u filmu "Pearl Harbor", a ranih 2000-ih je glumio u filmovima poput "Black Hawk Down", "The Black Dahlia" i "40 Days and 40 Nights".

Josh Hartnett u filmu Foto: Profimedia

Josh Hartnett u filmu Foto: Profimedia

Josh Hartnett u filmu Foto: Profimedia

No već na samom početku karijere fanovi su ga počeli uhoditi pa kako bi sačuvao privatnost i mentalno zdravlje povukao se iz Hollywooda. Kako je sam priznao, slava mu nikada nije bila cilj, a intenzivna pažnja medija, pogotovo nakon uspjeha filmova "Pearl Harbor" i "Black Hawk Down", počela ga je gušiti.

Josh Hartnett - 5 Foto: Afp

Josh Hartnett - 6 Foto: Afp

Josh Hartnett i Tamsin Egerton Foto: Profimedia

Josh Hartnett i Tamsin Egerton Foto: Profimedia

"Nisam želio biti zarobljenik Hollywooda. Vidio sam što takav život radi drugim glumcima", ispričao je Hartnett, otkrivši kako je odbio ulogu Batmana u trilogiji Christophera Nolana jer je smatrao da ga takvi projekti definirali i sputali kao glumca. Umjesto toga, fokusirao se na mirniji i normalniji život, posvetio se obitelji koju ima s Tamsin Egerton, a tijekom godina birao je manje eksponirane projekte, europske produkcije i neovisne filmove. Tek se u zadnjih nekoliko godina vratio većim projektima, poput uloge u filmu "Oppenheimer", gdje je tumačio ulogu Ernesta Lawrencea ili onu u filmu "Trap".

Josh Hartnett - 4 Foto: Afp

Josh Hartnett i Tamsin Egerton Foto: Profimedia

Josh Hartnett (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Josh Hartnett Foto: Profimedia

"Sretan sam što sada mogu birati uloge koje me inspiriraju, bez pritiska da budem "lice industrije"", poručio je Hartnett.

Sjećate li se trenutka kada je Al Pacino trebao proglasiti najbolji film na prošlogodišnjim Oscarima? Slavni glumac je zbog toga danima bio tema kritika na društvenim mrežama, a zašto, pogledajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Lijepa Čakovčanka postala voditeljica na talijanskoj televiziji!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Srpskoj voditeljici bus je otkinuo ruku, a nakon 22 teške operacije dogodilo se čudo!

Pogledaji ovo Celebrity Nives Celzijus iskreno o urbanom mitu koji o njoj kruži: ''Mamić to nikad nije izjavio''

Pogledaji ovo Celebrity Momčilo Otašević djecu je odveo na put, a društvo im pravi još netko poseban!

Pogledaji ovo Celebrity Lana Klingor Mihić javila se iz bolničke sobe: "Ovdje smo do daljnjeg..."

Pogledaji ovo Celebrity Ipak malo dobrih vijesti za Marka Bošnjaka? Evo što mu predviđa najugledniji eurovizijski portal!