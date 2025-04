Ipak malo dobrih vijesti za Marka Bošnjaka? Evo što mu predviđa najugledniji eurovizijski portal!

Eurovizijski stručnjaci William Lee Adams i Deban Aderemi s portala Wiwibloggs predvidjeli su ulazak Marka Bošnjaka u finale Eurosonga.

Za tjedan i pol dana natjecatelji Eurosonga 2025. počet će se okupljati u Baselu kako bi isprobali pozornicu u dvorani St. Jakobshalle. Među njima će biti i hrvatski predstavnik Marko Bošnjak, kojem kladionice predviđaju loš rezultat u Švicarskoj. No 21-godišnji pjevač dobio je veliki vjetar u leđa.

Najutjecajniji eurovizijski portal Wiwibloggs objavio je svoja predviđanja finalista iz prvog polufinala u kojem nastupa i Marko. Eurovizijski eksperti William Lee Adams i Deban Aderemi u svom videu objavili su da vide Marka s pjesmom "Poison Cake" u finalu, a detaljno su obrazložili i zašto.

"Razgovarao sam s njim u Amsterdamu i bio je iskren te rekao da se ne brinemo jer će nastup biti potpuno drugačiji. Prepoznao je što su mnogi kritičari govorili o nastupu, pa sam pomislio 'OK, svjesni su i žele popraviti'. On može "prodati" samu pjesmu i s boljim nastupom, mislim da ide dalje", izjavio je William, koji je ranijih godina dobro predviđao finaliste.

"Ovo je problem prvih reakcija jer često ocjenjujemo javni nastup, što ponekad nije loša stvar. No onda imamo natjecatelje poput Švicarske gdje imaš samo videospot, pa jednostavno ne znaš jer nemamo javni nastup da si dajemo neku predodžbu. I kada sam gledao njegov live nastup, pomislio sam 'Zar stvarno?', no od onda…", riječi su Debana. "Mislim da je ovo vrlo dobro, da je ovo veoma dobro konstruirana pop-pjesma, no, naravno, realizacija iste je bazirana na toj polarnosti. No vrlo je dobro producirana, kada poslušaš studijsku verziju. Ima puno tranzicija od lagane, slatke i prozračne melodije do tog dubokog, robusnog rocka."

Marko je obojicu podsjetio na Lukea Blacka (Srbija 2023.) i Bambie Thug (Irska 2024.), a Deban je dodao kako bi hrvatski predstavnik mogao dobro proći ako će ići rutom prošlogodišnje predstavnice Irske.



Međutim, iako su se ranije u videu obojica složila kako bi u finale izravno otišle Albanija, Nizozemska, Hrvatska i Cipar, koje nastupaju kao posljednje četiri u polufinalu, William je istaknuo kako se takav slučaj nikad nije dogodio te bi zbog mogućeg mišljenja publike Hrvatska mogla izvisiti, a Deban je ostao pri tome da će se Marko plasirati u finale.

"Mislim da je Hrvatska doista snažna, da je fantastično producirana pjesma i obećala je transformirajuće vizuale, no pravo pitanje je hoće li se Marko prodati kao 'Joker'", zaključio je Deban.

Obojica su se složila kako će ispasti Island, Slovenija i Portugal, a uz Hrvatsku zasigurno vide i Albaniju, Švedsku, Poljsku, Nizozemsku, Cipar, Ukrajinu i Norvešku. Kao zemlje koje mogu ući, ali i ispasti, vide Estoniju, Belgiju, Azerbajdžan i San Marino.

Marko je u eurovizijskom podcastu otvorio dušu, a više o tome pročitajte OVDJE.

Akustičnu verziju pjesme "Poison Cake" poslušajte OVDJE.

