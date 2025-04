Nives Celzijus iskreno o urbanom mitu koji o njoj kruži: ''Mamić to nikad nije izjavio''

Nives Celzijus bila je gošća u Special Happy Showu na Happy FM-u.

Domaća zvijezda Nives Celzijus gostovala je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u, gdje je voditelju Dini Termanu bez filtera odgovarala na intrigantna pitanja o karijeri i privatnom životu.

Nives Celzijus Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

"Koji mit o sebi bi voljela zauvijek ‘razbiti’?" upitao ju je Dino, a ona se prisjetila jednog koji uključuje Zdravka Mamića i njezina bivšeg supruga, nogometaša Dinu Drpića.

"Postoji urbana legenda da je Mamić jednom izjavio kako je on mene doveo u Dinamo i kao da me Dino oženi. Stvarno bih voljela znati tko je autor te gluposti. Zdravko to nikad u životu nije izjavio, tada se nismo ni poznavali i to nije istina. On zna reći svakakve stvari, ima specifičan diskurs, ali ne priča laži. On je Dinu jako poštovao. Bez obzira na sve i na tu neku konfliktnu situaciju koja se dogodila između njih, vjerujem da ga i danas poštuje. Po onome što ljudi govore, imam osjećaj da i prema meni ima jedan određeni respekt", priznala je Nives za Happy FM.

Dino Drpić i Nives Celzijus - 3 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

S Dinom ima dvoje djece, Taišu i Leonea, o kojima je iskreno progovorila i otkrila hoće li ići njezinim stopama.

"Što se tiče Taiše, ne mogu reći da pokazuje neke posebne vokalne sposobnosti, pa sumnjam da će krenuti mojim stopama kao pjevačica. Ali zanimljivo, Leone pokazuje interes za glumu. Često nešto imitira, glumi sam sa sobom i vidi se da ga to privlači. Kad ga pitam bi li možda išao na glumačku akademiju ili neki tečaj, kaže da ga gluma zanima, ali da ne želi biti poznat", podijelila je Nives.

Kako Leon i Taisha izgledaju, pogledajte OVDJE.

Dino Drpić i Nives Celzijus - 4 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

Danas je uspješna pjevačica, glumica, autorica, a otkrila je da joj je u školi išla i matematika.

"Doslovno su svi prepisivali od mene! I ne samo to, ja bih svoj ispit riješila brzinom svjetlosti, pa bih još stigla pomoći barem petorici kolega oko mene", kaže.

Kada 2008. godine Nives nije dobila nagradu Kiklop za knjigu "Gola istina", izbio je pravi skandal, a ružne osjećaje zbog ukidanja svoje kategorije pamti i danas.

Nives Celzijus Foto: Instagram

"Pojavili su se neki kolege pisci koji su zaprijetili da će napustiti dodjelu ako se ja tamo pojavim. Ne vjerujem da direktorica sajma osobno nije željela da dobijem nagradu, nego je vjerojatno pokušavala izbalansirati što dobiva, a što gubi tom odlukom. Na kraju je odlučila kako je odlučila", rekla je.

O skandalu se priča i 17 godina kasnije, no posljednjih tjedana Nives je u fokusu zbog novog hita "Je, bo'me, je!" koji je izvela s Prima Bandom, a u studio Happy FM-a stigao je i njihov član Stjepan Petravić te otkrio kakva je Nives.

"Nives je zapravo prava profesionalna kraljica. Suradnja s njom je bila iznimno ugodna i nemamo apsolutno nikakvu zamjerku", priznao je Stjepan.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Pjevačica i glumica otkrila je da je ljudi znaju zamijeniti s Lidijom Bačić.

"Kad se jako sredim, znalo se dogoditi da mi netko vikne: 'E, Lidija!' A ja niža od nje za glavu. Ona i ja se rijetko sretnemo, ali kad se sretnemo, lijepo se pozdravimo. Imam apsolutni respekt prema njoj i mislim da je to obostrano", priznaje.

Na kraju razgovora Dino je upitao Nives ide li na estetske zahvate.

"Vjerojatno i imam koju boru, ali sam skužila da mi genetski u obitelji nismo baš nešto podložni borama. Nisam bila na botoksu, a nemam ni potrebu ići. Kad mi zatreba estetski zahvat, to sigurno neće biti botoks, već vjerojatno neki facelifting", zaključila je.

Nives Celzijus Foto: Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko su Severinine sestre? Njihovi odnosi već dulje su narušeni, jedna je pjevačici izazvala skandal

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Srpskoj voditeljici bus je otkinuo ruku, a nakon 22 teške operacije dogodilo se čudo!

Pogledaji ovo Celebrity Ipak malo dobrih vijesti za Marka Bošnjaka? Evo što mu predviđa najugledniji eurovizijski portal!

Pogledaji ovo Celebrity Predivna glumica prvi put u badiću nakon poroda pokazala senzacionalnu figuru!

Pogledaji ovo Celebrity Zavirite u velebni stan srpske pjevačice u Istanbulu iz kojeg pogled puca na Bospor!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li uopće ikad čuli za nju? Ona je najbogatija glumica na svijetu, vrijedi više čak i od Lopez i Brada Pitta!

Pogledaji ovo Celebrity Tiktokerica preminula sa samo 21 godinom, prije nekoliko dana najavila je svoju smrt

Pogledaji ovo Celebrity Dogovorile se za hit outfite? Zvijezde Kumova ukrale svu pažnju u zajedničkom izlasku!