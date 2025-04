Jeste li uopće ikad čuli za nju? Ona je najbogatija glumica na svijetu, vrijedi više čak i od Lopez i Brada Pitta!

Evo kako je Jami Gertz došla do titule najbogatije glumice na svijetu.

Tijekom godina, ona je stekla bogatstvo koje je višestruko veće od neto vrijednosti nekoliko najbogatijih holivudskih zvijezda.

Njezin put do nezamislivog bogatstva mnogi su smatrali jednostavnim, budući da je udana za milijardera poduzetnika koji je osnovao nekoliko tvrtki za privatni kapital.

Jami Gertz - 19 Foto: Profimedia

No, prema riječima Jami Gertz, najbogatije glumice na svijetu, ona je stekla vlastito višemilijardno bogatstvo zahvaljujući domišljatosti sebe i svog supruga, budući da je zarađivala više od njega kada su se upoznali 1980-ih.

Glumica iz filma ''Twister'' prema Celebrity Net Worthu, sada vrijedi oko 8 milijardi dolara, što je čini daleko bogatijom od nekih najvećih holivudskih zvijezda, uključujući Toma Cruisea, Brada Pitta i Jennifer Lopez.

Jami Gertz - 1 Foto: Profimedia

Bogatstvo Gertz čak nadmašuje i druge poznato bogate umjetnike poput Taylor Swift, koja nakon uspjeha svoje Eras turneje vrijedi 1,6 milijardi dolara, te Stevena Spielberga, čiji su filmski hitovi i unosni ugovori povećali njegovo bogatstvo na oko 5,3 milijarde dolara.

Jami Gertz - 2 Foto: Profimedia

Kako Gertz objašnjava, svoju unosnu glumačku karijeru stavila je u drugi plan nakon udaje i usredotočila se na udruživanje sa suprugom Tonyjem Resslerom koji, prema Forbesu, vrijedi 10,9 milijardi dolara u sklapanju visokoprofilnih poslovnih poslova.

U profilu za Hollywood Reporter iz 2018. pojasnila je da njezin uspon među ultra-bogate nije bio jednostavno rezultat udaje za bogataša Tonyja Resslera.

Jami Gertz - 10 Foto: Profimedia

Jami Gertz - 16 Foto: Profimedia

''Svi misle da sam se udala za bogatog tipa. Ali ja sam zarađivala više, puno više od Tonyja kad sam ga upoznala. Ja sam platila našu prvu kuću. Ja sam platila naš prvi odmor. Udala sam se za njega jer sam se zaljubila u njega.''

Gertzina publicistica povezala ju je s Resslerom koji je tada radio u investicijskoj banci Drexel Burnham Lambert.

U istom intervjuu, Ressler je rekao da nije znao mnogo o svojoj budućoj supruzi, osim da je bila ''glumica s karijerom'' te da nije bio upoznat s njezinim filmovima i serijama do tada.

Jami Gertz - 9 Foto: Profimedia

Godine 1987. pojavila se u filmu ''Manje od nule'' s Robertom Downeyjem Jr.-om i Andrewom McCarthyjem, te u ''Izgubljenim dečkima''.

Jedna od njezinih najvećih uloga 90-ih bila je sporedna uloga zaručnice lika Billa Paxtona u filmu ''Twister'' (1996.), a kasnije se fokusirala na televiziju s glavnim ulogama u CBS-ovoj seriji ''Still Standing'' i ABC-jevoj znanstveno-fantastičnoj komediji ''The Neighbors''.

Jami Gertz - 21 Foto: Profimedia

Jami Gertz - 22 Foto: Profimedia

No, njezine su uloge posljednjih godina postale rijetke, a nakon romantične komedije ''I Want You Back'' iz 2022., u kojoj su glumili Charlie Day i Jenny Slate, više nije imala novih uloga.

Umjesto glume, sve više je slijedila suprugov primjer u poslovnom svijetu. Ressler se preselio u Los Angeles kasnih 80-ih kako bi podržao njezinu glumačku karijeru, ali nakon što je 1990. suosnovao privatnu investicijsku tvrtku Apollo Global, a potom i Ares Management 1997., brzo je nadmašio njezine prihode.

Jami Gertz - 10 Foto: Profimedia

Ovako su došli do silnog bogatstva.

Gertz je 2010. inspirirana osnovala vlastitu producentsku kuću Lime Orchard Productions, koja joj je omogućila novi izvor prihoda upravo kad su glumačke uloge postajale sve rjeđe.

''Dođeš u godine kada usporiš, a poslovi postaju teže dostupni'', rekla je o glumi.

No, Lime Orchard se pokazao kao neuspješan pothvat, s tek filmom ''A Better Life'' iz 2011. kao jedinim uspjehom, budući da je glavnom glumcu Demianu Bichiru donio nominaciju za Oscara. Prema riječima Gertz, izgubila je milijune dolara na toj neuspješnoj producentskoj kući.

Jami Gertz - 2 Foto: Profimedia

Nakon toga, usredotočila se na izgradnju veza s bogatim osobama u industriji, poput izvršnog direktora Disneya Boba Igera, koji je bio gost na nekim od njezinih raskošnih blagdanskih zabava.

Otprilike u isto vrijeme, Ressler je počeo pokazivati želju za vlasništvom sportskih timova. Njih dvoje su se pridružili investicijskoj grupi Marka Attanasija kako bi kupili bejzbolski tim Milwaukee Brewers. Zatim je Ressler, veliki obožavatelj Los Angeles Lakersa, odlučio da bi trebali kupiti NBA tim. Prvo su pokušali kupiti Los Angeles Clipperse nakon što je bivši vlasnik Donald Sterling bio prisiljen prodati klub zbog rasističkog skandala, no Steve Ballmer je na kraju pobijedio.

Dobili su drugu priliku 2015., kada su na aukciji osvojili kontrolni udio u Atlanta Hawksima nakon sličnog skandala. Nakon što su postali vlasnici Hawksa, Gertz i Ressler izgradili su 90.000 kvadratnih stopa velik trening centar i centar sportske medicine na Sveučilištu Emory za potrebe tima.

Jami Gertz - 1 Foto: Profimedia

Također su renovirali dvoranu tima, ali kao i mnogi drugi vlasnici profesionalnih sportskih timova, uvjerili su porezne obveznike da pokriju većinu troškova — oko 142,5 milijuna dolara — dok su oni i njihovi investitori platili samo 50 milijuna dolara, iako su upravo oni najviše profitirali od uspjeha tima.

Prije Jami najbogatija glumica bila je Dina Merrill, koja je umrla 2017. godine.

Glumica koju inače zovu najbogatijom i koja je svu zaradu dobila od same glume je Reese Witherspoon s bogatstvom procijenjenim na 440 milijuna dolara.

Jami Gertz - 25 Foto: Profimedia

Jami Gertz - 26 Foto: Profimedia

