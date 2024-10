Ime ove glumice sigurno ne znate, iako je bogatija i od Toma Cruisea i od Taylor Swift

Jami Gertz glumila je u projektima poput "The Lost Boys", "Modern Family", "Still Standing" i "The Neighbors", no unatoč tome što rijetki znaju njezino ime, njezina vrijednost se procjenjuje na preko 3.2 milijardu dolara.

Glumica Jami Gertz u svojoj karijeri je snimila oko 53 projekata.

Među brojnim projektima nalaze se filmovi "The Lost Boys", "Twister", "Quicksilver" i "Jersey Girl" i serije "The Neighbors", "Modern Family" i "Entourage", no kada biste i pogledali sve u čemu je glumila, teško da znate njezino ime.

Gertz, koja će za koji tjedan proslaviti 59. rođendan, karijeru je započela još 1981. godine, a zasad posljednju ulogu ostvarila je prije dvije godine u romantičnoj komediji "I Want You Back". Za epizodnu ulogu Kimmy Bishop u popularnoj seriji "Ally MacBeal" ostvarila je nominaciju za Emmy 2002., dok je najduže boravila u seriji "Still Standing", gdje je tumačila glavnu ulogu.

Povijest je mogla biti drugačija da je dobila ulogu Rachel Green u seriji "Prijatelji". Naposlijetku, jedan od glavnih producenata David Crane je smatrao kako ona nije savršena Rachel te je ulogu naposlijetku dobila Jennifer Aniston.

Kada se 1989. godine udala za poduzetnika Tonyja Resslera, nije vjerojatno mogla zamisliti koliko će joj zajedničke poslovne odluke pomoći. Isprva prehranjujući svoju obitelj, Jami je pomogla svom suprugu da se financijski oporavi. Kasnije su postali dio investicijske grupe koju predvodi Mark Attanasio, koja se proslavila 2004. kupnjom dionica bejzolskog tima Milwaukee Brewers. Sam par se desetak godina kasnije odlučio na kupnju vlastitog sportskog tima te su 2015. kupili Atlanta Hawks. Koliko je njezin utjecaj u klubu jak, pokazuje podatak da je imala prilike predstavljati bivše NBA prvake na draft lutriji tri uzastopne godine (2018.-2020.).

Ovo sve omogućilo je da se njezina trenutna neto vrijednost procjenjuje na više od 3,2 milijarde dolara, što je uvjerljivo više od superzvijezda poput Taylor Swift i Toma Cruisea.

