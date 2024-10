Camillini unuci nju i kralja Charlesa znaju samo pod jednim imenom: ''Ne znaju drugačije, tako su odrastali''

Kralj Charles i kraljica Camilla imaju ukupno deseterounučadi, a sada je Camillin sin iz prvog braka otkrio kako djeca nazivaju baku i djeda.

Kralj Charles III. i kraljica Camilla su se vjenčali 2005., nakon što su njihovi prethodni brakovi završili rastavom. Putem tih brakova, 75-godišnji britanski monarh i njegova supruga su baka i djed ukupno desetero unučadi (pet od svakoga).

I dok je od ranije poznato kako djeca princa Williama George, Charlotte i Louis zovu svog djeda "grandpa Wales", Camillini unuci ne zaostaju puno što se tiče nadimaka za kralja. Kako je otkrio Camillin sin Tom Parker Bowles tijekom promocije svoje knjige "Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III", njegovo dvoje djece i djeca njegove sestre Laure Charlesa nazivaju Uppa, dok Camillu nazivaju Gaga. S druge strane, Tom je i dalje formalan prema svom očuhu te još uvijek naziva Sir.

"Sva naša djeca - i djeca moje sestre - odrasla su uz Gagu i Uppu. Odrastali su od malih nogu ne znajući da je drugačije. Poznaju Gagu kao Gagu, i da je stvarno super baka koja ih povremeno razmazi na dobar način", ispričao je Parker Bowles, hvaleći kralja: "Obožavaju kralja jer je tako dobar, drag čovjek. Bio je i divan očuh, očito ima svoje unuke. Djeca ga potpuno obožavaju. Odmalena im je čitao priče, bio tamo, i vrtio ih uokolo."

Ovo nije prvi puta da se spominje bliskost Charlesa i Camilline unučadi. U dokumentarcu o tada prijestolonasljedniku iz 2018. godine, Camilla je spomenula kako je Charles ušuškavao njezinu unučad čitajući im ulomke iz "Harryja Pottera", potpuno ušavši u karakter likova.

Tom je nedavno branio svoju majku od glasina, o čemu možete pročitati OVDJE.

Charles se nedavno putem društvenih mreža oprostio od velike glumice Maggie Smith, o čemu možete pročitati OVDJE.

