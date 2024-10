Tabloidi se raspisali o lošim navikama kraljice Camille, brani je njezin sin: ''Oh, znate...''

Sin kraljice Camille Tom Parker Bowles napisao je knjigu o kulinarskim preferencijama britanskih vladara, a osvrnuo se i na glasine o svojoj majci.

O supruzi britanskog kralja Charlesa, Camilli, pisali su se različiti tekstovi koji se tiču njezinih svakodnevnih navika. Tako se često pisalo da voli popiti i pušiti, a tim glasinama na kraj je odlučio stati njezin sin iz prvog braka Tom Parker Bowles.

Gastronomski kritičar, kojeg je kraljica dobila u braku s Andrewom Parkerom Bowlesom, nedavno je objavio knjigu "Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III" o prehrambenim navikama britanskih vladara, među kojima je i njegov očuh. U sklopu promocije knjige, koja je trenutačno najprodavanija na Amazonu, Parker Bowles je otkrio najdraže jelo svoje majke i demantirao glasine o pijenju i pušenju.

Prema njegovim tvrdnjama, Camilla nikad nije zapalila cigaretu u životu, dok bi u rijetkim prilikama popila dvije čaše alkohola na dan.

"Oh, znate da ima reputaciju da pije džin i puši?" izjavio je Tom Parker Bowles te dodao kako je prikaz Camille koja uvijek ima čašu u ruci potpuno netočan: "Nikada u životu nije popila ni čašu džina. Ne puši. Moja majka gotovo ne pije. Nikad je nisam vidio toliko pripitu."

Međutim, pohvalio je njezine kulinarske sposobnosti.

"Dok sam odrastao, većinom je kuhala moja majka. Prirodno je dobra kuharica, sve od pečene piletine i svinjskih kotleta do estragon piletine, dimljenih kobasica u vrhnju i šparoga prelivenih maslacem. Kao i ozbiljna kajgana i opaki omlet sa sirom. Imali smo povrće iz vrta, divljač koju je upucao i ribu koju je ulovio moj otac. Hladnjak je uvijek bio pun dobrih grickalica", poručio je Parker Bowles i dodao kako je jedino što njegov otac znao skuhati bio komad mesa.

