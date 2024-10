Željko Bebek otkrio tajnu bračne idile sa suprugom Ružicom: ''Ja od početka volim reći da smo mi...''

Jastrebarsko i Plešivica dobro su poznati po svojim vinima i pjenušcima, a tradicija vinarstva ondje traje više od stoljeća. Odličan povod da posjetimo Dane vina, gdje je zapjevao i Željko Bebek. Slavni nam je roker otkrio tajnu svoje bračne idile sa suprugom Ružicom. Vinsko-rokersku priču iz Jastrebarskog ima naš Davor Garić.

''Na Danima vina lako se zaljubiti u Jastrebarsko i Plešivicu!'' - kažu ljudi iz ovog kraja i nisu pogriješili. Jaskanski vinari sočno grožđe u još sočnija vina pretvaraju gotovo oduvijek.



''Više od tri desetljeća tradicije manifestacije i više od stoljeća tradicije vinarstva i vinogradarstva na Plešivici i naši vinari koji zadnjih desetljeća dižu i ljestvicu prepoznatljivosti, kvalitete, pozicioniranja na tržištu, novih smjerova'', govori Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog.



Ovdašnji su Dani vina posvećeni kvaliteti, čistoći i svježini vina plešivičkih vinara.



''Pjenušci su, rekao bih, sigurno jedan zaštitni znak ovog kraja. Naravno, puno je drugih vina. Ja osobno volim macerirana vina takozvane oranže, naši vinari su jako dobri u tim vinima'', dodao je Zvonimir Novose.



Dobroj kapljici nije odoljela ni ova glazbena legenda.



''Obično je prvo neko lagano bijelo vino. Volim vina iz ovog područja, iz ovog podneblja. Glasovita su, poznata i povijesno i danas'', priznao je Bebek.



Upravo je Bebek zapjevao na Danima vina u Jastrebarskom te pokazao da je i nadomak 80-e, u punoj snazi.



''U trenutku kada je sa mnom počeo nastupat moj sin Zvone, dobio sam zapravo potpuno novu, neočekivanu motivaciju i izazov i to smo Zvone i ja nazvali neko naše zajedničko novo vrijeme'', kaže Bebek.



Među brojnim koncertima, sredinom studenog ga čeka i onaj u Beogradu.



''Mislim da je red da dođem svima onima koji me nose u mašti još od sedamdesetih godina, a i onima na koje su oni prenijeli ljubav prema Bebeku i prema onome što je Bebek sve te godine radio i želim im to u ovakvoj snazi koju još uvijek imam, koja je kao čelik'', priča Bebek.



Mirovina se ni ne nazire, no kad ona ipak dođe, zna kako će izgledati.



''Mislim da je to za mene i za moju Ružicu odnos s obitelji i odnos sa prirodom. Mislim da ćemo u budućnosti puno više sebe posvetiti prirodi, onim mjestima koja izazivaju u čovjeku posebne osjećaje, to je more, to je planina, to su putovanja'', govori Bebek i dodaje.



''Ja vrlo često volim reći da smo mi otpočetka malo introvertiran par, da se najbolje osjećamo kad smo jedan prema drugom okrenuti tako da nam ništa drugo ne može skrenuti ni pogled, niti nam promijeniti temu'', kaže.



Krajem će godine svoje vjerne obožavatelje iznenaditi obradom jednog božićnog hita.



''Pošto znam da još uvijek dobro pjevam, meni se čini još sve bolje, onda sam izgleda sazrio da otpjevam neke pjesme koje bi za mene bile teška zadaća da sam ih pjevao prije 5, 10, 15 godina. Mislim da je to sada dobra zadaća i da ću je na radost moje publike dobro otpjevati i bit će dobra u božićno vrijeme'', smatra Bebek.



''A onda iza toga, spremamo za 4. mjesec iduće godine, projekat koji će biti kompletiran kao CD sa osam do 10, 11, 12 pjesama koje će biti osnova budućih naših putovnje koje sam ja nazvao ''Poslije 50 godina''', otkrio je.



Čini se da će ovaj nezaustavljivi roker na pozornici živjeti još dugo, dugo.



''Imam tu sreću da imam sjajan odaziv, ne samo brojčano odaziv, nego i jedan odziv sa puno emocija na kojem god koncertu na kojem god dijelu svijeta sam na turneji, to me čini sretnim i zapravo me pomlađuje kao da sam aktivirao onaj svoj sat što ide unazad!'', kaže.

