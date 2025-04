Marko Bošnjak rekreirao trenutak kad se Lepa Brena udarila nogom u glavu!

Publiku u showu Tvoje lice zvuči poznato zabavio je i Marko Bošnjak koji je ovog puta stigao u liku jedne od najvećih regionalnih pjevačica - Lepe Brene.

Za kraj večeri u showu Tvoje lice zvuči poznato, u ulogu balkanske dive Lepe Brene uplovio je Marko Bošnjak, otpjevavši hit ''Miki, Mićo''.

''Lepa Brena je kraljica, ikona, ujedinila je regiju svojom glazbom – i baš joj se veselim!“, izjavio je Marko ususret ovoj izvedbi.

Marko Bošnjak, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Vratio si me u to neko vrijeme, i ovakve šaljive pjesme su prolazile kod djece koja su bila njezina najveća publika, hvala što si me vratio u djetinjstvo. Nožice imaš kao Lepa Brena'', primijetio je Mario Roth.

''Meni je ovo bilo prezabavno, super mi je koliko se trudiš i zabavljaš'', komentirala je Minea.

''Uživaš i to se vidi na tebi'', zključio je Enis Bešlagić.

''Bilo je zabavno'', složio se Goran Navojec s kolegama.

Marko je nakon izvedbe rekreirao trenutak kad se Lepa Brena prije 41 godinu udarila nogom u glavu tijekom nastupa na stadionu Pod Bijelim Brijegom.

