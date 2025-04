Viktorija Rađa pokazala svoju majku, jasno je od koga je naslijedila ljepotu

Viktorija Rađa na Instagramu je pokazala svoju majku Maru, čije ime je na svojem lijevom ramenu je istetovirao njezin suprug Dino Rađa.

Viktorija Rađa na svojim društvenim mrežama nerijetko objavi fotografije svojih sinova Roka i Nike koje ima s bivšim košarkašem Dinom Rađom. Međutim, uskrsni blagdani bili su savršena prilika da pokaže kako izgleda njezina majka Mara.

Bivša manekenka i pjevačica u kratkotrajnoj objavi na Instagramu je stavila video sebe i svoje majke uz opis "Mamiki", pokazavši od koga je naslijedila ljepotu, a dirljiva objava je išla uz pjesmu grupe Daleka obala "Marica".

Gospođu Maru je javnost imala prilike upoznati još 2020. na premijeri Dininog filma "Rađa", a koliko su bliski, pokazuje i Dinina tetovaža s imenima Viktorijinih roditelja.

"Stipe i Mare. Za one koji ih znaju dosta je reć – Stipe i Mare. Ne idu odvojeno nego samo skupa. Ka Roko i Cicibela. Za one koji ih ne znaju, ajmo provat opisat. Ja njih obožavan. Koji to zet voli punca i punicu? Punca još kako, ali punicu? Evo ovaj. A koliko ih volin to je posebna priča", napisao je Dino na Facebooku prije nekoliko godina.

