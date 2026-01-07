Propust na stranici brenda Meghan Markle otkrio je nevjerojatne količine koje nitko nije očekivao!

Greška na internetskoj stranici "As Ever" otkrila je kako je brend Meghan Markle daleko od imidža "malog, kućnog brenda".

Brend Meghan Markle "As Ever" ponovno se našla u središtu pažnje nakon što su internetski "detektivi" otkrili propust na internetskoj stranici.

Prema tvrdnjama korisnika Reddita, koji su iskoristili tehnički propust na web-stranici, otkriveno je kako glumica na zalihama ima impresivne količine proizvoda, daleko veće nego što bi se moglo naslutiti iz imidža "malog, kućnog brenda".

Galerija 27 27 27 27 27

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Naime, pokušavajući u internetsku košaricu dodati neuobičajeno velik broj proizvoda, korisnici su navodno uspjeli vidjeti maksimalne količine dostupnih zaliha. Ukoliko su prikazane brojke točne, "As Ever" raspolaže s više od 220 tisuća staklenki namaza, oko 30 tisuća staklenki meda, gotovo 90 tisuća svijeća, više od 110 tisuća staklenki čaja te oko 80 tisuća pakiranja jestivih cvjetnih posipa.

Pogledaji ovo Celebrity Razmažena? Potezi Beckhamove snahe ne prestaju podizati prašinu

Uz to, otkriveno je i da se na zalihama navodno nalazi više od 70 tisuća boca vina.

Procjenjuje se da bi, kada bi se svi ti proizvodi prodali po punoj cijeni, Meghanin brend mogao ostvariti prihod veći od 21 milijun dolara. Nedugo nakon što je priča postala viralna, "As Ever" je izmijenio web-stranicu, uklonio propust i uveo ograničenja kupnje, no službeni komentar o cijelom slučaju nije stigao.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Iako se "As Ever" predstavlja kao ugodna, domaća lifestyle priča, ove brojke bacaju novo svjetlo na razmjere poslovanja. Brend je zasad dostupan isključivo u Sjedinjenim Američkim Državama, no Meghan je već najavila širenje na druga tržišta, kao i nove proizvode, uključujući čokoladu i kuharicu koja bi trebala izaći kasnije ove godine.

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

U ranijim intervjuima Markle je otvoreno govorila o brzom rastu brenda, ističući kako su se prve kolekcije rasprodale u svega nekoliko minuta, zbog čega je odlučila drastično povećati proizvodnju. Ipak, kritičari ističu kontrast između kućne priče i sve očitije industrijske proizvodnje, osobito nakon otkrića da se dio proizvoda proizvodi u velikim pogonima u Illinoisu.

Iz tima Meghan Markle i princa Harryja nedavno je otišla 11. osoba. Zašto se to događa, otkrijte OVDJE.

Koliko par nudi za večeru, otkrijte OVDJE.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Skromna i nenametljiva ceremonija: Francuska glumačka ikona ispraćena na posljednji počinak

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Ovaj nestašni dječak iz hit-serije danas ima 27 godina: ''Luke s bradom?!''

Pogledaji ovo Celebrity Znate li s kim je Neda Ukraden proslavila Božić? Fotografija je raznježila fanove

Pogledaji ovo Celebrity Nika Fleiss uputila emotivnu poruku najvažnijoj osobi: "Sve prije tebe bilo je samo čekanje"