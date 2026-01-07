Pretraži
"postoje noći..."

Nika Fleiss uputila emotivnu poruku najvažnijoj osobi: "Sve prije tebe bilo je samo čekanje"

Piše E.G., Danas @ 17:14 Celebrity komentari
Nika Fleiss Nika Fleiss Foto: Ivana Grgić/CROPIX

Nika Fleiss na Instagramu se osvrnula na 2025. godinu u kojoj je postala majka dječaka Vala.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Nicola Peltz prozvana zbog razmaženosti
"kao dječja zabava"
Razmažena? Potezi Beckhamove snahe ne prestaju podizati prašinu
Željko Samardžić ispunio želju supruzi Maji i skinuo 14 kilograma: ''Sa 102 kilograma došao sam na 88''
promijenio navike
Željko Samardžić ispunio želju supruzi Maji i skinuo 14 kilograma: ''Mogu si sam svezati cipele''
Kaia Gerber uživala na suncu na plaži s partnerom Lewisom Pullmanom
na plaži
Kći supermodela 90-ih uživa s 9 godina starijim glumcem, koji nosi poznato prezime
Neda Ukraden proslavila Božić s unucima
poželjela mir i ljubav
Znate li s kim je Neda Ukraden proslavila Božić? Fotografija je raznježila fanove
Nika Fleiss objavila emotivnu poruku na početku 2026. godine
"postoje noći..."
Nika Fleiss uputila emotivnu poruku najvažnijoj osobi: "Sve prije tebe bilo je samo čekanje"
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Vesna Zmijanac progovorila o svom zdraavstvenom stanju
''Nisam više u cvijetu mladosti''
Vesna Zmijanac otvorila dušu o svom zdravlju: ''Sahrane me i proglase bolesnom...''
Sydney Sweeney pozirala gola za naslovnicu časopisa
''Srušit ćeš internet''
Seks-bomba 21. stoljeća osvanula na naslovnici kao od majke rođena!
Franka Batelić čestitala sinu Viktoru 6. rođendan
kako raste!
Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Krokodil u Indoneziji rastrgao 14-godišnjaka
STRAVA NA RIJECI
Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"
DHMZ: Pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice snijeg
Brojna upozorenja
Više od pola metra i ne staje: Pogledajte gdje je palo najviše snijega, jedno je mjesto rekorder
Metorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
zimski uvjeti
Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
show
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Vesna Zmijanac progovorila o svom zdraavstvenom stanju
''Nisam više u cvijetu mladosti''
Vesna Zmijanac otvorila dušu o svom zdravlju: ''Sahrane me i proglase bolesnom...''
Sydney Sweeney pozirala gola za naslovnicu časopisa
''Srušit ćeš internet''
Seks-bomba 21. stoljeća osvanula na naslovnici kao od majke rođena!
zdravlje
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Piše nutricionistica
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
7 savjeta za vježbanje za žene starije od 40 godina
Smanjuje rizik od bolesti
7 savjeta za vježbanje za žene starije od 40 godina
zabava
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Zimske radosti
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Pokažite što znate!
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
Urnebesno
Prizor radova u Dalmaciji nasmijao Hrvate! Ovako se to radi na jugu
tech
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Tajna održavanja snage nije u teškim utezima i iscrpljujućim treninzima, stručnjaci otkrivaju što je ključno
Kako ublažiti starenje?
Tajna održavanja snage nije u teškim utezima i iscrpljujućim treninzima, stručnjaci otkrivaju što je ključno
sport
Iznenada preminuo poznati futsal igrač Alex Felipe (32)
Počivao u miru
Drama u zračnoj luci: Pozlilo poznatom igraču futsala, nije mu bilo spasa
Livaković napustio Zagreb bez potpisa za Dinamo
ODLETIO U ŠPANJOLSKU
Livaković napustio Zagreb bez potpisa za Dinamo
Haaland se fotografirao s Khabibom, ali svi pričaju o poruci istaknutoj nakon ozljede Gvardiola i kiksa
moćno
Haaland se fotografirao s Khabibom, ali svi pričaju o poruci istaknutoj nakon ozljede Gvardiola i kiksa
tv
Daleki grad: Hitno žele saznati tko je tajanstvena žena!
DALEKI GRAD
Daleki grad: Hitno žele saznati tko je tajanstvena žena!
Tajne prošlosti: Bijes ga preuzima - hoće li učiniti nešto nepromišljeno?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Bijes ga preuzima - hoće li učiniti nešto nepromišljeno?
Daleki grad: Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
DALEKI GRAD
Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
putovanja
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Tjedni jelovnik
Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna
Pileća juha brzi recept
Krepka i fina
Ovo je savršena juha za zimu, liječi sezonske bolesti i vraća energiju nakon blagdana
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
novac
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
svaki dvadeseti kinez
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
Tesla više nije najveći svjetski proizvođač električnih vozila
Izgubio titulu
Tesla više nije najveći svjetski proizvođač električnih vozila
lifestyle
Severina u trapericama brenda Loewe i kratkoj bundi
I kultna torba
Severina: Ukrašene traperice uz koje su i obične ravne cipele dovoljne za fenomenalnu kombinaciju
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Sjajno se sredila!
Prva minica zagrebačke špice: Najbolji dokaz da minjak funkcionira i u besprijekorno elegantnom izdanju
Ja ću te možda ipak nekad još nazvati na telefon. Pa kad mi glas kaže da si trenutno nedostupan, nasmijati se. Prevest ću si to kako ćemo jednog dana ponovo sresti.
"Do tada, pozdravi mi mamu"
"Ja ću te možda ipak nekad još nazvati. Pa kad mi glas kaže da si trenutno nedostupan, nasmijati se. Prevest ću si to kako ćemo se jednog dana ponovo sresti."
sve
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Iznenada preminuo poznati futsal igrač Alex Felipe (32)
Počivao u miru
Drama u zračnoj luci: Pozlilo poznatom igraču futsala, nije mu bilo spasa
Livaković napustio Zagreb bez potpisa za Dinamo
ODLETIO U ŠPANJOLSKU
Livaković napustio Zagreb bez potpisa za Dinamo
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene