Nika Fleiss uputila emotivnu poruku najvažnijoj osobi: "Sve prije tebe bilo je samo čekanje"

Nika Fleiss na Instagramu se osvrnula na 2025. godinu u kojoj je postala majka dječaka Vala.

Nika Fleiss oprostila se od 2025. godine emotivnom objavom na Instagramu, osvrnuvši se na razdoblje koje joj je, kako sama kaže, zauvijek promijenilo život.

Godina na izmaku za bivšu skijašicu i poduzetnicu bila je posebna ponajviše zbog rođenja sina Vala, koji je u njezin svijet donio potpuno novu dimenziju ljubavi i smisla. U dirljivom pismu koje je podijelila s pratiteljima, Nika je iskreno progovorila o majčinstvu i unutarnjoj promjeni koju je doživjela dolaskom sina.

"Godina u kojoj sam te prvi put uzela u naručje i shvatila da se sve prije toga zapravo samo čekalo", napisala je Fleiss uz fotografiju sina, dodajući kako Valov dolazak nije promijenio njezin život – već ga je započeo. Opisala je i kako ju je sin naučio usporiti, biti prisutna i voljeti bezuvjetno, čak i u trenucima iscrpljenosti.

Nika Fleiss Foto: Instagram

Nika Fleiss Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nika Fleiss Foto: Bozo Radic/Cropix

"Postoje noći u kojima sam bila umorna do kostiju, ali nikada nisam bila prazna", poručila je bivša sportašica, naglasivši da ju je upravo on ispunio "tiho, potpuno, zauvijek".

Posebno emotivan dio objave posvetila je završetku godine, zahvalivši 2025. na najvećem daru koji je mogla dobiti.

"2025., otiđi mirno i hvala ti što si mi dala njega", zaključila je, obraćajući se potom i sinu riječima koje su dirnule mnoge: "Ti si moj dom u svakom dahu."

Nika Fleiss Foto: Davor Pongračić/Cropix

Nika Fleiss Foto: Nenad Dugi/Cropix

Nika Fleiss sa svojim psima - 6 Foto: In Magazin

Naša bivša skijašica rodila je sina u lipnju 2025., a trenutno živi nedaleko Pazina zajedno s partnerom Viliamom Berkovićem.

Nika Fleiss je ovom objavom još jednom pokazala koliko joj je majčinstvo promijenilo perspektivu, a 2025. godina ostat će joj zapamćena kao početak jednog sasvim novog, duboko osobnog poglavlja života.

Kako su Nika i Val bili dočekani nakon bolnice, pogledajte OVDJE.

