Skromna i nenametljiva ceremonija: Francuska glumačka ikona ispraćena na posljednji počinak

Tisuće ljudi okupilo se na ulicama Saint-Tropeza kako bi se posljednji puta oprostili od francuske glumačke ikone Brigitte Bardot.

Sprovod francuske glumice Brigitte Bardot održan je u srijedu u Saint-Tropezu, gradu koji je obilježio njezin život i karijeru, ali i kojem je ona sama dala poseban pečat te ga zauvijek upisala na kartu svjetskog glamura.

Filmska ikona preminula je 28. prosinca u dobi od 91 godine u svom domu u Saint-Tropezu, gdje se povukla početkom 1970-ih nakon što je napustila filmsku karijeru.

Posljednji ispraćaj održan je u crkvi Notre-Dame de l'Assomption, a ceremonija je bila skromna i nenametljiva, upravo onakva kakvu je Bardot željela. Njezin suprug Bernard d'Ormale odbio je prijedloge o državnoj komemoraciji, naglasivši kako Brigitte nikada nije voljela službene počasti niti politički protokol. Iako je primila Legiju časti, nikada je nije došla osobno preuzeti.

Sprovodu su prisustvovali bliski prijatelji i obitelj, kao i manji broj uzvanika, među kojima se istaknula Marine Le Pen, čelnica francuske krajnje desnice i dugogodišnja prijateljica pokojne glumice. Njezin dolazak privukao je veliku pozornost javnosti, s obzirom na Bardotine poznate političke stavove u kasnijim godinama života. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga nisu bili prisutni, dok su mnogi prvi puta u dugo vremena vidjeli njezinog sina Nicolasa-Jacquesa Charriera i njegove kćeri Theu i Anne.

Zaklada Brigitte Bardot, posvećena zaštiti prava životinja, ranije je najavila da će ispraćaj biti bez pompe i u duhu same Bardot. Glasnogovornik zaklade Bruno Jacquelin poručio je kako će ceremonija odražavati ono što je Brigitte bila – jednostavna, snažna i svoja, okružena ljudima koji su je doista poznavali i voljeli.

Za brojne obožavatelje i građane Saint-Tropeza, sprovod je bio emotivan trenutak oproštaja. Ceremonija je prenošena na velikim ekranima u gradu kako bi svi koji su željeli mogli odati posljednju počast, unatoč hladnom vremenu. Gradske vlasti su poručile kako će Brigitte Bardot zauvijek ostati najsjajnija ambasadorica Saint-Tropeza, grada čiju je povijest i identitet snažno obilježila.

Iako je bila jedna od najvećih ikona francuskog i svjetskog filma te simbol seksualne revolucije 1960-ih, Brigitte Bardot ostavila je iza sebe složeno nasljeđe. Dok su je mnogi slavili kao filmsku legendu i borca za prava životinja, drugi su je kritizirali zbog njezinih političkih stavova, zbog kojih je više puta bila osuđena za govor mržnje. Upravo zbog toga, reakcije na njezinu smrt bile su podijeljene.

Ipak, na dan njezina sprovoda, Saint-Tropez se oprostio od žene koja je svojim talentom, karizmom i nekonvencionalnim duhom obilježila čitavu jednu epohu – jednostavno, tiho i bez velikih riječi, baš onako kako je Brigitte Bardot željela.

Kome će pripasti njezino nasljedstvo? Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako izgleda kuća gdje je živjela posljednjih godina? Više o ovoj nekretnini pročitajte OVDJE.

