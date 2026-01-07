Ivana Mišerić raznježila rijetkom fotkom s dečkom, kojeg je dugo skrivala od javnosti

Ivana Mišerić uživala je u zimskoj idili sa svojim dečkom i kućnim ljubimcem, a prizorima se pohvalila na Instagramu.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić raznježila je pratitelje rijetkim fotografijama sa svojim dugogodišnjim partnerom Draženom Kovačevićem i njihovim krznenim ljubimcem.

Naime, u snježnom zagrljaju prirode trojac je uživao u zimskom danu, a Ivana je uz objavu uputila i emotivnu novogodišnju poruku.

"Sretno! Od srca. Svima! Neka nam je zdrava dvadesetšesta u svakom smislu. S planom ili bez, sa ciljem ili bez… samo da smo mrvu bolji ljudi nego prošle godine", napisala je na Instagramu.

Ivana Mišerić, Dražen Kovačević Foto: Instagram

Ivana je krajem 2022. godine prvi put pokazala novog partnera, kojeg je dugo skrivala. Otkako je 2020. godine prekinula vezu s poduzetnikom Sandrom Murom, voditeljica je pokušavala svoj privatni život držati dalje od javnosti.

Ivana Mišerić Foto: Instagram

Još na ljeto 2021. u intervjuima je otkrila kako je u njezin život ušao novi muškarac, no dugo nije odavala ništa više od toga o svojoj novoj ljubavi.

Ivana Mišerić i Dražen Kovačević Foto: Instagram

