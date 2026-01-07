Pretraži
uživaju u zimskoj idili

Ivana Mišerić raznježila rijetkom fotkom s dečkom, kojeg je dugo skrivala od javnosti

Piše H.L., Danas @ 14:03 Celebrity komentari
Ivana Mišerić Ivana Mišerić Foto: Instagram

Ivana Mišerić uživala je u zimskoj idili sa svojim dečkom i kućnim ljubimcem, a prizorima se pohvalila na Instagramu.

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović proslavili 20 godina braka
stižu čestitke
Naš glumački par proslavio važnu obljetnicu, na slavlju im se pridružio poseban gost!
Pokopana je Brigitte Bardot
pojavila se francuska elita
Skromna i nenametljiva ceremonija: Francuska glumačka ikona ispraćena na posljednji počinak
Priča o manekenki Alesyi Kafelnikovoj
težak period života
Rodila se bogata, izrasla je u izvanserijsku ljepoticu, a onda je do 26. godine proživjela pravi pakao
Jamie Campbell Bower iz serije ''Stranger Things'' privukao pažnju u New Yorku
zgodni glumac
Znate li tko je on? Izgleda potpuno drugačije od jezive uloge u globalnom fenomenu
Heidi Klum u toplesu izmjenjivala strasti sa suprugom Tomom Kaulitzom na plaži
sve je pokazala!
Vrući prizori! Heidi Klum u toplesu strastveno ljubila 16 godina mlađeg supruga
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
''uvijek sam bio obiteljski čovjek''
Četvero djece, tri braka: Bebek progovorio odnosu sa starijim kćerkama
Vesna Zmijanac progovorila o svom zdraavstvenom stanju
''Nisam više u cvijetu mladosti''
Vesna Zmijanac otvorila dušu o svom zdravlju: ''Sahrane me i proglase bolesnom...''
Franka Batelić čestitala sinu Viktoru 6. rođendan
kako raste!
Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku
Kako izgleda kuća u kojoj je živjela Brigitte Bardot?
bila je skromni, ribarski dom
Kako izgleda kuća u kojoj je živjela Brigitte Bardot? Kupila ju je bez struje i vode pa pretvorila u pravu oazu
vijesti
Krokodil u Indoneziji rastrgao 14-godišnjaka
STRAVA NA RIJECI
Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"
Metorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
zimski uvjeti
Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio: "Snijeg će još padati, a nakon smirivanja vremena stiže novo upozorenje"
DHMZ: Pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice snijeg
Brojna upozorenja
Više od pola metra i ne staje: Pogledajte gdje je palo najviše snijega, jedno je mjesto rekorder
show
zdravlje
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Piše nutricionistica
Varivo za gastritis koje spašava želudac kad više ne znate što jesti
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
7 savjeta za vježbanje za žene starije od 40 godina
Smanjuje rizik od bolesti
7 savjeta za vježbanje za žene starije od 40 godina
zabava
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Zimske radosti
Mačke prvi put vidjele snijeg, njihove reakcije zabavile vlasnike
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
Pokažite što znate!
Opći kviz znanja koji traži i staro i novo znanja, a samo rijetki imaju sve točno
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
Odlična fora
"Neka djevojka se razbila ispred mene": Objava postala hit u regiji, ali nisu svi shvatili foru
tech
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Tajna održavanja snage nije u teškim utezima i iscrpljujućim treninzima, stručnjaci otkrivaju što je ključno
Kako ublažiti starenje?
Tajna održavanja snage nije u teškim utezima i iscrpljujućim treninzima, stručnjaci otkrivaju što je ključno
sport
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
odlazak
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
Iznenada preminuo poznati futsal igrač Alex Felipe (32)
Počivao u miru
Drama u zračnoj luci: Pozlilo poznatom igraču futsala, nije mu bilo spasa
Livaković napustio Zagreb bez potpisa za Dinamo
ODLETIO U ŠPANJOLSKU
Livaković napustio Zagreb bez potpisa za Dinamo
tv
Daleki grad: Hitno žele saznati tko je tajanstvena žena!
DALEKI GRAD
Daleki grad: Hitno žele saznati tko je tajanstvena žena!
Tajne prošlosti: Bijes ga preuzima - hoće li učiniti nešto nepromišljeno?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Bijes ga preuzima - hoće li učiniti nešto nepromišljeno?
Daleki grad: Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
DALEKI GRAD
Očajnički potez pretvorio se u tragediju - hitna pomoć jurila na mjesto užasa
putovanja
Tjedni jelovnik jela za zimu na žlicu od 5.1. do 11.1. 2026.
Tjedni jelovnik
Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna
Pileća juha brzi recept
Krepka i fina
Ovo je savršena juha za zimu, liječi sezonske bolesti i vraća energiju nakon blagdana
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
novac
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tesla više nije najveći svjetski proizvođač električnih vozila
Izgubio titulu
Tesla više nije najveći svjetski proizvođač električnih vozila
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
svaki dvadeseti kinez
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
lifestyle
Severina u trapericama brenda Loewe i kratkoj bundi
I kultna torba
Severina: Ukrašene traperice uz koje su i obične ravne cipele dovoljne za fenomenalnu kombinaciju
Ulična moda Zagreb u minici i visokim čizmama
Sjajno se sredila!
Prva minica zagrebačke špice: Najbolji dokaz da minjak funkcionira i u besprijekorno elegantnom izdanju
Najbolji ženski i muški parfemi svih vremena
Apsolutni pobjednici
Proglašeni su najbolji parfemi svih vremena, je li među njima i vaš omiljeni?
sve
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
odlazak
Miljenik navijača Dinama pronašao novi klub: Dinamo će nešto i zaraditi
Iznenada preminuo poznati futsal igrač Alex Felipe (32)
Počivao u miru
Drama u zračnoj luci: Pozlilo poznatom igraču futsala, nije mu bilo spasa
 
