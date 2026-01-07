Vrući prizori! Heidi Klum u toplesu strastveno ljubila 16 godina mlađeg supruga

Strasti su planule na plaži, Heidi Klum i njezin suprug Tom Kaulitz nisu skrivali koliko su zaljubljeni, a paparazzi su zabilježili svaki trenutak.

Svjetski poznata manekenka i televizijska zvijezda Heidi Klum ponovno je pokazala zašto i u šestom desetljeću života bez problema plijeni pažnju gdje god se pojavi.

Paparazzi su je ovih dana uhvatili na plaži u strastvenim trenucima sa suprugom, glazbenikom Tomom Kaulitzem, a prizori nisu prošli nezapaženo.

Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia

Par je uživao u moru i suncu, potpuno opušten i bez imalo zadrške. Heidi se bezbrižno šetala plićakom u toplesu, a onda su ona i Tom razmjenjivali poljupce i zagrljaje, ne mareći za poglede znatiželjnika.

Heidi Klum - 3 Foto: Profimedia

Njihova bliskost jasno je pokazala da je ljubav između 51-godišnje manekenke i 16 godina mlađeg člana benda Tokio Hotel i dalje jednako snažna kao i na početku veze.

Heidi Klum - 1 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 5 Foto: Profimedia

Podsjetimo, Heidi Klum i Tom Kaulitz vjenčali su se 2019. godine, a od tada često javno pokazuju koliko uživaju u zajedničkom životu. Njihove fotografije s odmora redovito izazivaju lavinu komentara, a ni ovog puta nije bilo drukčije.

Heidi Klum - 4 Foto: Profimedia

Heidi Klum - 3 Foto: Instagram

Heidi paparazzi na plaži često uhvate bez gornjeg dijela badića, a toplesom se hvali i na društvenim mrežama. Fotografije pogledajte OVDJE.

Heidi Klum Foto: Afp

Bez grudnjaka je dočekala i Novu godinu, više pogledajte OVDJE.

