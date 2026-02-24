Kako izgleda sestra naše misice Laure? Rijetka fotka privukla je pozornost pratitelja

Sestra hrvatske misice Laure Gnjatović privukla je pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama osvanula njihova zajednička fotografija povodom Laurina rođendana.

Hrvatska misica Laura Gnjatović proslavila je rođendan, a tim je povodom na društvenim mrežama podijelila posebnu čestitku od svoje sestre Ivone.

Uz njihovu zajedničku fotografiju osvanula je kratka, ali emotivna poruka: ''Happy birthday sis'' uz crveno srce.

Na prvu bi rijetko tko pogodio da su sestre, a baš kao i Laura i sestra Ivona naslijedila je ljepotu.

O Ivoni nema poznatih informacija na internetu te ima zaključan profil na Instagramu, a imali smo ju priliku vidjeti kad je naša Laura putovala na svjetski izbor u Tajland te ju je Ivona s roditeljima ispratila na zagrebačkom aerodromu.

