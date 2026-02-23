Pogledajte reakciju DiCaprija nakon što mu je promakla još jedna glumačka nagrada!

Kad je postalo jasno da BAFTA ponovno neće završiti u njegovim rukama, Leonardo DiCaprio reagirao je na način koji je u nekoliko sekundi postao viralni trenutak večeri.

Nakon što je proglašeno da nagrada za najboljeg glumca odlazi drugom kandidatu, 51-godišnji holivudski miljenik nije skrivao razočaranje – no reagirao je u svom stilu. Uz blagi osmijeh i vidno suzdržanu gestu, podigao je palac gore, kao znak prihvaćanja ishoda, što su kamere odmah zabilježile. Taj palac brzo je postao simbol njegove sportske reakcije na još jedan gubitak glumačke nagrade, s obzirom na to da je poznat kako mu, unatoč sjajnim ulogama, sve nagrade uvijek promaknu.

Leonardo DiCaprio photographed at the EE BAFTA Film Awards 2026 Dinner. 📷 pic.twitter.com/sEV3xGeAhV — Cinema Brainiac (@CinemaBrainiac) February 23, 2026

DiCaprio je ove godine bio nominiran za ulogu u filmu ''Jedna bitka za drugom", a s ukupno sedam nominacija drži titulu najčešće nominiranog glumca u povijesti BAFTA-e. Ipak, unatoč impresivnoj statistici, britansku filmsku nagradu osvojio je samo jednom – 2016. godine za film ''Povratnik''.

Leonardo DiCaprio - 1 Foto: Profimedia

Iako je večer završila bez kipića u njegovim rukama, DiCaprio je pokazao profesionalnost i dostojanstvo, svjestan da je i sama nominacija potvrda statusa koji uživa u filmskoj industriji. Posebnu podršku imao je i u publici – na dodjelu je stigao u pratnji majke Irmelin.

Leonardo DiCaprio - 2 Foto: Profimedia

Iako DiCaprio nije osvojio nagradu, film ''Jedna bitka za drugom'' osvojio je šest kipića. Sve dobitnike pogledajte OVDJE.

