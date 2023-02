Evo tko je jedina žena starija od 25 godina u životu Leonarda DiCaprija do koje mu je stvarno stalo i koja ima posebno mjesto u njegovom srcu!

Irmelinin Indenbirken ima posebno mjesto u životu i srcu Leonarda DiCaprija te se za njega puno žrtvovala.

Holivudski miljenik Leonardo DiCaprio godinama plijeni pažnju svojim poprilično zanimljivim ljubavnim životom, i to ponajviše zahvaljujući sklonosti da izlazi samo sa ženama koje su mlađe od 25 godina.

Pogledaj i ovo dobro mu stoji očinska uloga Ponašanje oskarovca koje se rijetko viđa: Držao malenu rođakinju na ramenima dok se ona igrala s njegovom kosom

Otkako je postigao veliki uspjeh uz Roberta De Nira u filmu "This Boy's Life" 1993. godine, DiCaprio je uživao u nizu poznatih romansa. Bio je u ljubavnim vezama s Ninom Agdal, Kelly Rohrbach, Blake Lively, Rihannom, Gisele Bündchen i Bar Refaeli, i to sve dok su one imale manje od 25 godina.

Leonardo danas ima 48 godina, a njegova opsjednutost s mlađahnim djevojkama ne prestaje. Posljednja s kojom su ga povezivali strani medija bila je 19-godišnja izraelska manekenka Eden Polani, koja se nije ni rodila kada je njegov najveći hit, film "Titanic", stigao u kina, što je brojne zgrozilo.

Ipak postoji jedna žena starija od 25 godina koja ima posebno mjesto u njegovom srcu, a to je njegova majka Irmelin Indenbirken.

Irmelin je Leonarda odgajala sina kao samohrani roditelj u Los Angelesu, a uspjeh njegove glumačke karijere pripisuje se ljubavi koju mu je pružala tijekom djetinjstva, što je glumac i sam jednom prilikom priznao.

"Ona je jedini razlog zašto mogu raditi ono što radim", izjavio je Leonardo Access Hollywood 2014. godine, koji je u dobi od samo 12 godina priopćio majci da želi biti glumac.

Irmelin je bila jako zaštitniči nastrojena prema svom sinu u ranim godinama njegove slave, žestoko ga je branila od paparazza i sličnih neugodnih situacija. Nakon vlastite traume koju je doživjela u ranoj mladosti i to nakon što se kao rođena Nijemica skrivala u skloništu tijekom zračnih napada 1943. godine dok je Drugi svjetski rat bjesnio Europom, Irmelin je odlučila da će njezin sin imati bolji život.

Godine 1998. njezina majka, Helene Indenbirke, rekla je njemačkom časopisu Hellweger Anzeiger da je obitelj živjela u malenom selu Oer-Erkenschwick, sjeverno od Dortmunda, gdje je proživljavala teška vremena, a tužne okolnosti su ih na kraju natjerale da pobjegnu u SAD-u, deset godina nakon što je rat završio.

Irmelin je kao tinejdžerica odrasla u njemačkoj zajednici u New Yorku, a njezini su se roditelji naposljetku vratili u rodnu Njemačku trideset godina kasnije, odnosno 1985. godine. Nakon školovanja za pravnu tajnicu, upoznala je njegovog oca Georgea, koji je u to vrijeme prodavao stripove, a sve ostalo je povijest. Zaljubili su se i dobili sina, a navodno su mu odabrali ime dok su bili na odmoru u Firenci, razgledavajući remek-djela Leonarda da Vincija.

No George i Irmelin prekinuli su vezu si prije nego što je maleni Leo napunio godinu dana, ali ostali su prijateljskim odnosima. George je čak neko vrijeme živio u susjedstvu, no njegova povezanost s Leonardom u djetinjstvu nije bila toliko jaka kao ona s majkom. Iako je Leonardu djetinjstvo u surovom predgrađu istočnog Los Angelesa bilo lakše od majčinog ratnog, nije mu baš bilo lako.

"To je definitivno bilo žešće susjedstvo, ali bilo je cool. Morao sam vidjeti puno stvari i mislim da je dobro tako odrastati. Dobro je vidjeti tu stranu u mladosti", izjavio je u jednom intervjuu 1998. godine.

Odlučna da sinu pruži bolji život, majka ga je upisala u srednju školu u boljem susjedstvu, i tamo ga vozila svaki dan za što su joj trebala čak tri sata.

Irmelin je zato jako važna Leonardu i toga su bile svjesne i njegove partnerice, s kojima se u većini slučajeva dobro slagala. Bilo je situacija kada bi on ostao kod kuće, a njegova majka bi se na crvenim tepisima pojavljivala umjesto njega s njegovim djevojkama, uključujući i manekenku Gisele Bündchen.

Izraelska manekenka Bar Refaeli, s kojom je glumac bio u vezi pet godina, također se je bila u dobro odnosu s Irmelin, pa su svi zajedno jednom otputovali u Njemačku 2010. godine kako bi prisustvovali dobrotvornoj gala svečanosti.

2017. njegova tadašnja djevojka, Camila Morrone, snimljena je kako izlazi iz privatnog zrakoplova u zračnoj luci Van Nuys u Los Angelesu nakon zajedničkog putovanja s Irmelin.

Je li Irmelin već upoznala 19-godišnju Eden Polani, tek ostaje za vidjeti, a ako su šuškanja o njihovoj vezi doista točno, samo je pitanje vremena kada će se mlađahna ljepotica upoznati sa svojom potencijalnom budućom svekrvom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Atraktivna Hrvatica zbog golišavih izdanja postala je svjetska senzacija, a sada u tangicama mami uzdahe u Kaliforniji!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Matteo Cetinski pojavio se u javnosti nakon dogo vremena kao podrška bratu Tonyju, a uputio mu je i predivnu poruku