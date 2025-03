Kao i 'Anora' sinoć, ovaj film je osvojio pet Oscara te nakon 60 godina i dalje oduševljava

Romantična komedija Anora s pet je osvojenih zlatnih kipića dominirala sinoćnjom dodjelom Oscara, no hoće li i nakon šest desetljeća ostati zanimljiva, vrijeme tek treba pokazati. Inspiriran istinitom pričom, mjuzikl Moje pjesme, moji snovi također je osvojio pet Oscara, a iako je za neke bio "previše sladunjav", milijuni gledatelja i danas ga gledaju s jednakim oduševljenjem.

Kad je mjuzikl Moje pjesme, moji snovi (The Sound of Music), 1965.) stigao u kina, malo tko je mogao predvidjeti da će postati jedan od najdražih filmova svih vremena. No, šest desetljeća kasnije, ova glazbena bajka o obitelji von Trapp i dalje pronalazi nove generacije obožavatelja, potvrđujući status pravog kulturološkog fenomena, piše Kinofilm.

Klasik redatelja Roberta Wisea temeljen je na brodvejskom mjuziklu Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II., a inspiriran je istinitom pričom austrijske obitelji von Trapp koja je tijekom Drugog svjetskog rata pobjegla iz domovine pred nacistima. Radnja prati mladu Mariju (Julie Andrews), živahnu časnu sestru u samostanu koja postaje guvernanta sedmero djece strogo odgojenog časnika von Trappa (Christopher Plummer). Kroz pjesmu i ljubav, ona mijenja njihov život – i srce samog časnika.

Iako su u početku kritičari bili podijeljeni, publika je film prigrlila objema rukama. Film je bio nominiran u čak deset kategorija na dodjeli nagrade Oscar, na kraju je osvojio pet zlatnih kipića – za najbolji film, najbolje redatelja, najbolji zvuk, najbolju montažu te najbolju glazbu. Bio je to i komercijalni fenomen – s prihodima većim od 286 milijuna dolara, dugo je držao titulu najuspješnijeg filma svih vremena, prije nego što ga su s trona svrgnuli Ratovi zvijezda (Star Wars, 1977.).

Glazbena bajka o obitelji von Trapp i dalje pronalazi nove generacije obožavatelja Foto: 20th Century Fox

A što mjuzikl Moje pjesme, moji snovi čini bezvremenskim? Možda nevjerojatna karizma Julie Andrews, koja je svojim glasom i toplinom učinila Mariju jednom od najboljih filmskih junakinja. No, i glazba iz filma je jedan od ključnih razloga zbog kojih je film postao klasik. Autor glazbe je legendarni skladateljski duo Richard Rodgers (glazba) i Oscar Hammerstein II. (stihovi), koji su zaslužni za neke od najvećih brodvejskih hitova svih vremena. Soundtrack filma sadrži nezaboravne pjesme koje su ušle u pop-kulturu i često se izvode i izvan konteksta filma. Svakako najpoznatija naslovna pjesma, "The Sound of Music", koju, u uvodnoj sceni na vrhu alpskih livada, pjeva Julie Andrews.

Treba svakako spomenuti i edukativnu i zaraznu pjesmu "Do-Re-Mi", kojom Marija podučava djecu von Trapp osnovama glazbene ljestvice, a koja je postala nezaobilazan dio školskih satova glazbene kulture diljem svijeta. Tu je i "My Favorite Things" koja je, iako je u filmu povezana sa scenom u kojoj Marija tješi djecu tijekom oluje, kasnije postala popularna božićna pjesma zahvaljujući brojnim obradama, uključujući i onu Franka Sinatre. Jedna od najemotivnijih pjesama u filmu je "Edelweiss", a nju časnik von Trapp pjeva kao simbol ljubavi prema domovini.Iako mnogi misle da je to tradicionalna austrijska pjesma, zapravo su je Rodgers i Hammerstein napisali za ovaj mjuzikl.

