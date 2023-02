Matteo Cetinski pojavio se u javnosti nakon dogo vremena kao podrška bratu Tonyju, a uputio mu je i predivnu poruku

Matteo Cetinski pojavio se na Dori kao podrška bratu Tonyju, a nakon nastupa posvetio mu je i objavu na svojem profilu na Instagramu.

Matteo Cetinski proslavio se u devedesetima s pjesmom "Arrivederci Signorina", a prošle godine se vratio na glazbenu scenu nakon 20 godina pauze.

Sada je sam autor svojih tekstova njeguje dosta drugačiji i urbaniji glazbeni stil nego prije, no ostao je velika podrška svojem bratu Tonyju Cetinskom kojeg je došao gledati na ovogodišnjoj Dori.

Tony je zabavljao publiku u Opatiji i gledatelje pred malim ekranima u pauzi između glasovanja i proglašenja pobjednika Dore, a njegov show program izazvao je lavinu pozitivnih reakcija.

Brat Matteo tim mu je povodom posveto i prekrasnu objavu na svojem profilu na Instagramu uz fotografiju na kojoj pozira s njim i njegovom suprugom Dubravkom.

"Gledao sam bezbroj njegovih koncerata i svaki je bio uvijek vrhunski, ali u show programu Dore sam se prisjetio početaka i shvatio koliko sam ponosan na svoga brata jer je preko 30 godina ustrajan i dosljedan. Hitom do hita on je došao tu gdje je danas i nikad nije skrenuo sa te svoje putanje. U glazbi je uspio postići zlatni spoj onog što je popularno, ali i kvalitetno. Nije to nimalo lak balans i neki ga u bavljenju glazbom nikada ne pronađu. Mnogi se prodaju komercijali na jeftin način, a mnogi se zatvore u 'kvalitetu' pa se udalje od šire publike. Tony Cetinski je pokazao da se na ovim prostorima ipak može biti kvalitetan, ali i voljen od strane masa. Sve se to saželo sinoć u tih 20ak minuta. Ponosan braco!" napisao je Matteo i raznježio pratitelje, a ravnodušan nije ostao ni Tony.

"Hvala braco moj mali i dobri", poručio mu je u komentarima.

Matteo se danas, osim glazbom, bavi i dizajniranjem interijera i nakita, restauriranjem te slikanjem.

"Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama odmorim se od mozga", objasnio je Matteo prole godine za IN Magazin.

Tom se prilikom prisjetio i svojih početaka na sceni.

"Od početka devedesetih kad sam pjevao, stvarno sam bio klinac, imao sam 17 godina i imao sam ekipu jakih profesionalaca i nisam ništa radio svojevoljno odnosno nisam sudjelovao aktivno. Zato mi je bitno da sve ovo što ja radim je po nekakvom izboru gotovo kantautorski. Zato što se sve te priče meni i dešavaju", kazao je Matteo koji se prije nekoliko godina vratio u svoj rodni Rovinj.

Kako Matteo izgleda danas, pogledajte u našoj galeriji.

