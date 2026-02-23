Film s DiCaprijem veliki dobitnik nagrada BAFTA, najbolji glumac bio iznenađenje večeri!

Crna komedija "Jedna bitka za drugom" veliki je pobjednik najpoznatijih britanskih filmskih nagrada u nedjelju osvojivši šest BAFTA-i, uključujući i one za najbolji film i za najboljeg redatelja koju je osvojio Paul Thomas Anderson.

U dvije glavne kategorije nadmašio je domaćeg favorita, dramu "Hamnet", te vampirski triler "Grešnici", koji ima rekordan broj nominacija za Oscara.

Svečanosti dodjele nagrada BAFTA-e prisustvovali su princ William i princeza Kate kao počasni gosti.

Anderson je također osvojio nagradu za najbolje adaptirani scenarij, dok je Sean Penn pobijedio kolegu Benicija del Tora za nagradu za najboljeg sporednog glumca. Film "Jedna bitka za drugom" je također osvojio nagradu za najbolju fotografiju te najbolju montažu, čime je ukupno osvojio šest nagrada.

Dobitnici BAFTA-e Foto: Afp

"Grešnici", koji imaju 16 nominacija za Oscara, osvojili su nagradu za najbolji originalni scenarij za scenarista i redatelja Ryana Cooglera te nagradu za najbolju sporednu glumicu koja je otišla Wunmi Mosaki, kao i za najbolju originalnu glazbu.

Wunmi Mosaku Foto: Afp

Najveće iznenađenje večeri bila je pobjeda Roberta Aramaya, koji je pobijedio Timotheeja Chalameta, Leonarda DiCaprija, Michaela B. Jordana, Ethana Hawkea i Jesseja Plemonsa te osvojio nagradu za najboljeg glumca za svoje hvaljeno utjelovljenje aktivista Johna Davidsona s Touretteovim sindromom u "Kunem se".

Roberta Aramayo Foto: Afp

Favoritkinja Jessie Buckley osvojila je nagradu za najbolju glumicu za ulogu Agnes, suprugu Williama Shakespearea, u "Hamnetu", snimljenom prema romanu Maggie O'Farrell, a koji je režirala dobitnica Oscara Chloe Zhao.

Jessie Buckley Foto: Afp

Svečanost, koju je vodio Alan Cumming, bila je prvo zajedničko javno pojavljivanje Williama i Kate, otkako je Williamov ujak Andrew Mountbatten-Windsor uhićen u četvrtak.

Kate Middleton i princ William Foto: Afp

