Prizori izbezumljenog princa iz automobila postali su simbol krize kraljevske obitelji

Izbezumljeni pogled princa Andrewa, snimljen u trenutku uhićenja, postao je najupečatljiviji simbol najnovije drame koja potresa britansku kraljevsku obitelj.

Fotografija bivšeg princa Andrewa nakon uhićenja već je postala simbol nove krize britanske monarhije. Na stražnjem sjedalu automobila, blijed, podbuhlog lica i izbezumljenog pogleda, 66-godišnji vojvoda djeluje kao čovjek kojeg su događaji potpuno slomili.

Ruke nervozno isprepletene, pogled uprt u prazno – prizor je koji jasno govori više od službenih priopćenja. Nekad samouvjereni kraljevski izaslanik sada djeluje kao čovjek suočen s posljedicama dugogodišnjih kontroverzi.

Podsjetimo, Andrew je priveden na svoj 66. rođendan 19. veljače, a njegova fotografija obišla je svijet.

Andrew je pušten iz policijskog pritvora nakon 11 sati ispitivanja, no istraga o navodnoj zlouporabi javne dužnosti i dalje traje. Iako protiv njega zasad nije podignuta optužnica, cijeli slučaj već je izazvao golem politički i društveni potres.

U međuvremenu su isplivali novi detalji iz razdoblja kada je Andrew obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika (2001. – 2011.). Prema navodima bivših članova britanske vlade, na njega se unutar državnog aparata gledalo kao na teret i osobu koja je svojim ponašanjem često stvarala probleme.

Vince Cable, tadašnji ministar gospodarstva, izjavio je da se Andrewa smatralo osobom koja nije od velike koristi te da su mnogi u vladi radije izbjegavali suradnju s njim. Ipak, zbog njegova kraljevskog statusa službeno se tvrdilo da obavlja izvrstan posao.

Novi diplomatski dokumenti koji su procurili dodatno bacaju novo svjetlo na situaciju. Još 2002. britanski veleposlanik u Ujedinjenim Arapskim Emiratima upozoravao je da Andrew svojim neprimjerenim i uvredljivim komentarima šteti ugledu Ujedinjenog Kraljevstva i kraljevske obitelji. Navodno su se veleposlanici žalili da bi dolazio kasno na službene prijeme, kratko se zadržavao i odlazio prije završetka događanja, prenosi Daily Mail.

Dodatnu zabrinutost izazvali su e-mailovi koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, a koji pokazuju da je Andrew 2010. na službeno putovanje u Kinu poveo Davida Sterna, bliskog suradnika Jeffreyja Epsteina. Putovanja su bila financirana javnim novcem i trebala su služiti promociji britanskog gospodarstva, no navodno su organizirana uz kršenje protokola.

Unutar tadašnje koalicijske vlade postojala je zabrinutost i zbog Andrewovih upitnih prijatelja, no, prema izvorima, raskid službene suradnje bio je politički osjetljiv jer bi mogao izazvati sukob s Buckinghamskom palačom.

Tek 2011., nakon objave fotografije sa žrtvom Virginijom Giuffre i sve većeg pritiska zbog povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom, odlučeno je o prekidu njegove uloge trgovinskog izaslanika. Zašto je kraljevska obitelj Virginiji uplatila 12 milijuna funti, čitajte OVDJE.

Iako je sada pušten iz policije, slučaj je daleko od zaključenog. Kralj Charles javno je poručio da zakon mora učiniti svoje, čime je jasno dao do znanja da nitko nije iznad pravosuđa. Njegovu izjavu čitajte OVDJE.

No bez obzira na pravni epilog, jedna će fotografija ostati zapamćena – ona na kojoj princ Andrew, nekada visoko pozicionirani član kraljevske obitelji, sjedi na stražnjem sjedalu automobila s pogledom čovjeka koji shvaća da se njegova priča nepovratno promijenila.

Kako se zbog svega osjeća princ William, čitajte OVDJE.

