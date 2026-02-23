Pretraži
Pogled koji je obišao svijet

Prizori izbezumljenog princa iz automobila postali su simbol krize kraljevske obitelji

Piše J. C., Danas @ 09:26 Celebrity komentari
Naslovnica britanskih novina Naslovnica britanskih novina Foto: Profimedia

Izbezumljeni pogled princa Andrewa, snimljen u trenutku uhićenja, postao je najupečatljiviji simbol najnovije drame koja potresa britansku kraljevsku obitelj.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Lu Dedić iznenadila pratitelje fotografijama u provokativnom kombinezonu
''čuvaj svoju ljepotu''
Lu Dedić nakon teške godine zablistala u izazovnom kombinezonu i privukla sve poglede
Claudia Rivier golišavim izdanjem usred zimske idile zapalila Instagram
zapalila instagram
Bujna Slavonka usred snježne idile pozirala gola i podigla temperaturu!
Misterij koji i dalje ledi krv: Ubojstvo mlade Hazel Drew inspiriralo je kultnu seriju „Twin Peaks“
mračna priča
Misterij koji ledi krv u žilama: Slučaj ubijene djevojke inspirirao je radnju kultne serije
Domenica Žuvela podijelila video na kojem je Hana Huljić Grašo
Kuma u akciji!
Pogledajte video! Grašina Hana zaplesala uz Domenicinu novu pjesmu i privukla sve poglede
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića
razveo se prošle godine
Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
preslatko!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
zapalila društvene mreže
Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
Danijela Dvornik plakala zbog rođendana unuke Lumi
bolan osjećaj
Danijela Dvornik slomila se zbog unučice: ''Kad je ljudska zloba jača...''
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Ruben Van Gucht dobit će drugo dijete
Već ima sina
Ruben van Gucht čeka kćer s partnericom s kojom je navodno već godinama
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog 5
preslatko!
Znate li kakvog psa ima Robert Prosinečki? U šetnji je potpuno zasjenio legendarnog vatrenog
Maja Šuput s partnerom Šimom javila se iz Pariza 4
idiličan vikend
Maja i Šime javili se iz grada ljubavi s romantičnim fotkama, evo što su radili!
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima 3
"Najbolji look ikad!"
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću 3
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Saša Kovačević pokazao isklesano tijelo u novoj objavi na Instagramu 3
''Predivan u svakom smislu''
Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tri zračne luke u Moskvi obustavile promet zbog napada dronovima
ZRAČNA BLOKADA
Opsadno stanje u Rusiji: Tri zračne luke hitno zatvorene
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Zahvaljujući Trumpu
Velika promjena u Europi: Unija u munjevitom roku dobiva novu članicu?
Glina: Žena se tijekom vožnje u automobilu ugušila hranom
nesretan slučaj
Putnica (45) u autu izgubila svijest, umrla u ambulanti: Šokantno je zbog čega
show
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
Humanitarne aktivnosti Kunala Nayyara
Svaka čast!
Obožavani glumac noću radi nešto što je dirnulo tisuće ljudi
Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
zapalila društvene mreže
Gori Instagram! Nives Celzijus u čipki i halterima ljepotu prirode bacila u drugi plan
zdravlje
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
zabava
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Zanimljivo
Rekli konobaru da zaokruži na 70, a ono što je napravio oduševilo je internet
Što to raste iz zida kupaonice studentskog doma? Student podijelio zabrinjavajuće fotografije
Odvratno
Što to raste iz zida kupaonice studentskog doma? Student podijelio zabrinjavajuće fotografije
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
Čudo neviđeno
Nitko im ne bi vjerovao da ne postoji snimka: Motociklisti doživjeli bizarnu nesreću
tech
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Promjena za dio korisnika
Od početka ožujka Netflix više neće biti dostupan na nekim uređajima
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Vandalizam
Rage Against the Machine: Sve je više napada na robote na ulicama
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
sport
Delija na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
odgovor na sukobe
FOTO Delije na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
Krčmar nije mogao protiv velikog Humphriesa, evo koliku su mu zaradu donijele pobjede nad 15. i 24. na svijetu
DOBAR POČETAK SEZONE
Krčmar nije mogao protiv velikog Humphriesa, evo koliku su mu zaradu donijele pobjede nad 15. i 24. na svijetu
VIDEO Nevjerojatna snimka: Torcida napravila sačekušu Armadi kraj Zagreba
tajna akcija
VIDEO Nevjerojatna snimka: Torcida napravila sačekušu Armadi kraj Zagreba
tv
Kumovi: ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
KUMOVI
ANKETA: Tko je naručio da se zapali hotel Macan?
ANKETA: Hoće li se Zeynep i Serhat rastati ili će ipak ostati u braku?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Hoće li se Zeynep i Serhat rastati ili će ipak ostati u braku?
Kumovi: Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Tko će sve ostati slomljenog srca ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
putovanja
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Jednostavno
Ne peče se i uspijeva baš svaki put: Slojeviti kolač s keksima i kremom od vanilije
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Kakva ideja!
Panoramski kotač - nasred fasade: Bio bi glavna atrakcija, samo da su bolje računali
Eko selo Žumberak kako izgleda danas
Eko selo Žumberak
Pogledajte kako izgleda zapušteno i napušteno izletište u blizini Zagreba koje je bilo popularno u 90-ima
novac
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Dostupne svuda
Zašto se u Australiji danas gotovo svaka druga kutija cigareta prodaje "ispod pulta"?
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Prekidi suradnje
Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
Nemojte zakasniti
Najavljeni novi poticaji za kupnju električnih auta za fizičke osobe. Tvrtke najviše tražile kinesku marku
lifestyle
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Imena za dječake koja znače snaga
DIVNA SU
Predodređeni za hrabrost: 10 imena za dječake koja znače snagu
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
Piše nutricionistica
Hrana koja smanjuje CRP: Što jesti da upala prođe prirodnim putem?
sve
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji na pruge
MA, KAKVA JE
Predivna crnka Zagrebom prošetala u sjajnoj minici, cijelo izdanje je tip-top
Imena za dječake koja znače snaga
DIVNA SU
Predodređeni za hrabrost: 10 imena za dječake koja znače snagu
Delija na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
odgovor na sukobe
FOTO Delije na derbiju podigle prijeteću poruku za Hrvate: "Gdje god da krenete, uvijek ćemo..."
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene