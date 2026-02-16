Objavljen konačni popis: S Jeffreyjem Epsteinom povezuje se čak 305 svjetski poznatih osoba!

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je sve dosjee povezane s Jeffreyjem Epsteinom, uključujući konačan popis 305 istaknutih imena koja su se pojavila u dokumentima.

Američka državna odvjetnica Pam Bondi objavila je da su svi dosjei vezani uz Jeffreyja Epsteina službeno objavljeni, uključujući milijune e-mailova, fotografija i dokumenata koji se odnose na jedan od najkontroverznijih kaznenih slučajeva posljednjih desetljeća.

Kao dio službenog izvješća dostavljenog Kongresu 14. veljače, Ministarstvo pravosuđa objavilo je konačan popis 305 istaknutih pojedinaca koji su se barem jednom pojavili u dokumentima.

Na popisu se nalaze političari, poduzetnici, glumci, pjevači i druge javne osobe – žive i preminule. Među imenima koja su izazvala najveću pozornost su Donald Trump, JD Vance, Michelle Obama, Marco Rubio, Clintonovi, Bill Gates, Beyoncé, Cher, Bruce Springsteen, Jay Z, Robert De Niro, Diana Ross, Melinda Gates, Tucker Carlson i Meghan Markle. Cijelu listu pogledajte OVDJE.

Ministarstvo pritom jasno ističe:

''Biti imenovan u Epsteinovim dosjeima ne podrazumijeva nikakvu krivnju niti povezanost s njegovim gnusnim zločinima seksualnog zlostavljanja djece.''

Bondi i njezin zamjenik Todd Blanche dodatno su naglasili da se imena pojavljuju u širokom rasponu konteksta, što znači da samo spominjanje ne implicira kaznenu odgovornost.

Objavljeni materijali podijeljeni su u devet kategorija, uključujući: dokumente vezane uz Jeffreyja Epsteina i Ghislaine Maxwell, zapisnike letova i putne evidencije, osobe imenovane u vezi s kaznenim aktivnostima, informacije o korporativnim, akademskim i državnim subjektima povezanim s Epsteinom, sporazume o imunitetu, internu komunikaciju Ministarstva pravosuđa, dokumentaciju o pritvaranju i smrti Epsteina.

Bondi je u pismu Kongresu naglasila:

''Nijedan zapis nije zadržan niti redigiran zbog neugodnosti, narušavanja ugleda ili političke osjetljivosti, uključujući bilo kojeg državnog dužnosnika, javnu osobu ili stranog dostojanstvenika.''

Što je ipak zadržano?

Određeni dokumenti ostali su djelomično nedostupni isključivo zbog zakonskih ograničenja.

''Jedina kategorija zapisa koja je zadržana odnosi se na zapise kod kojih dopuštena zadržavanja prema Odjeljku 2(c) i povlašteni materijali nisu bili odvojivi od materijala koji su podlijegali objavi prema Odjeljku 2(a).''

Riječ je o dokumentima koji bi mogli narušiti privatnost žrtava, uključivati materijale povezane sa seksualnim zlostavljanjem djece, aktivne istrage ili pitanja nacionalne sigurnosti. Također su primijenjene pravne privilegije poput odvjetničko-klijentske i privilegije radnog materijala.

Prema riječima Todda Blanchea, pregled je obuhvatio golemu količinu materijala:

''Pregledali smo više od šest milijuna dokumenata, tisuće videozapisa i desetke tisuća slika. To je ono što je zakon od nas zahtijevao.''

Završna objava 30. siječnja uključivala je više od tri milijuna dodatnih datoteka, među kojima je bilo više od 180.000 slika i oko 2.000 videozapisa.

Dio materijala pruža uvid u način na koji je Epstein navodno manipulirao i iskorištavao mlade žene, uključujući e-mail komunikaciju s suradnicima koja aludira na neprimjerene i kaznene radnje. Objavljen je i nacrt optužnice star 20 godina, sastavljen prije njegova kontroverznog sporazuma o priznanju krivnje iz 2008. godine, kada je odslužio 13 mjeseci zatvora.

Epsteinovi dosjei već su ranije izazvali ozbiljne posljedice u javnom životu – od ostavki uglednih poslovnih ljudi i akademika do političkih i reputacijskih kriza. Jedan od najpoznatijih slučajeva bio je britanski princ Andrew, koji je u jeku skandala ostao bez kraljevskih titula.

Bondi je Kongresu dostavila završno izvješće u zakonskom roku, istaknuvši da je postupak revizije završen, osim manjeg broja dokumenata koji još čekaju sudsko odobrenje zbog zaštitnih naloga.

Objava cjelokupne dokumentacije označava završetak jednog od najopsežnijih procesa transparentnosti u novijoj američkoj pravnoj povijesti – no javne i političke posljedice ove priče zasigurno će se osjećati još dugo.

U svojim mailovima Epstein je više od 300 puta spomenuo ovu riječ, a mogla bi kriti mračnu istinu. Više pročitajte OVDJE.

