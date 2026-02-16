Rock povratak godine: Jurica Pađen & Aerodrom u Boogaloou

Nakon višegodišnje studijske tišine, legendarni zagrebački rock sastav Jurica Pađen & Aerodrom snažno se vraća na scenu – i to s novim albumom simboličnog naslova „Pali motore“
Povratak jednog od najprepoznatljivijih domaćih bendova prati i koncertna promocija koja će zasigurno razveseliti publiku diljem regije.
Zagrebačka publika ima priliku uživo čuti nove pjesme, ali i bezvremenske hitove koji su obilježili generacije, na velikom koncertu 5. ožujka 2026. u klubu Boogaloo. Bit će to večer snažne rock energije, emocije i prepoznatljivog autorskog rukopisa Jurice Pađena – spoj svježeg materijala i klasika koji su Aerodrom upisali u povijest domaće scene.
Turneja se nastavlja 24. travnja 2026. u sarajevskom klubu Sloga, gdje bend tradicionalno ima vjernu i strastvenu publiku. Sarajevski koncert donosi jednaku dozu energije i rock nostalgije, ali i novo poglavlje benda koji ni nakon desetljeća djelovanja ne gubi kreativnu snagu.
„Pali motore“ nije samo naziv albuma – to je jasna poruka da Aerodrom ponovno uzlijeće punom snagom. Ožujak i travanj 2026. rezervirani su za povratak velikog domaćeg rocka na pozornice Zagreba i Sarajeva.
Ulaznice možete potražiti u sustavu EVENTIMA.