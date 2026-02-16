Kladionice reagirale na pobjedu Leleka na Dori, evo kako sada stoji Hrvatska!

Nakon pobjede Leleka na Dori reagirale su kladionice, koje su počele smanjivati kvotu na pobjedu Hrvatske.

Hrvatska je jedna od pet zemalja koje su protekloga vikenda birale svog predstavnika za Eurosong. U studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju u nedjelju se održalo finale Dore 2026., nakon čega smo saznali da će Hrvatsku predstavljali LELEK s pjesmom "Andromeda".

Peteročlani sastav od objave pjesme bio je jedan od favorita za pobjedu, a nakon što je osvojio ukupno 173 boda (77 od žirija i 96 od publike), reagirale su i kladionice.

Kako se može vidjeti na portalu EurovisionWorld, Lelek se trenutačno nalazi na 17. mjestu, pomaknuvši se tri mjesta naviše.

Devet kladioničarskih kuća djevojkama trenutačno daje 2 % šanse za pobjedu, a kvote se kreću od 20 do 67. Valja uzeti u obzir i kako je trenutačno odabrano 12 pjesama i da se trenutačno ne vrti veliki iznos na kladionicama.

Najviše šanse trenutačno ima Finska (11 %), koja tek treba izabrati svog predstavnika na Uuden Musiikin Kilpailuu 28. veljače, drugi je izraelski predstavnik Noam Bettan (10 %), dok je na trećoj poziciji Grk Akylas (8 %), koji je također izabran 15. veljače. Najviša kvota je na crnogorsku predstavnicu Tamaru Živković.

Više o finalu Dore pročitajte OVDJE.

Kako se komentiralo finale na X-u, pročitajte OVDJE.

