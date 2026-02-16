Tko su najveći gubitnici Dore? Neki su se posebno istaknuli!

U Beč će u ime Hrvatske otputovati sastav LELEK, koji je iza sebe ostavio 15 izvođača koji su nastupali u finalu Dore.

Poslije dvije polufinale večeri i velikog finala u nedjelju je došao kraj još jednom izdanju Dore, nakon čega smo saznali da će Hrvatsku na Eurosongu u Beču predstavljati LELEK s pjesmom "Andromeda".

Peteročlani sastav od objave pjesme bio je jedan od favorita za pobjedu, osvojio je ukupno 173 boda (77 od žirija i 96 od publike). Međutim, ima i onih koji nisu bili ni približno uspješni, ali samim ulazom u finale ostvarili su velik rezultat.

🇭🇷 Lelek are the winners of the 28th edition of Dora and will represent Croatia in Vienna with their track "Andromeda".



They received 173 points, winning the jury and the public vote. Cold Snap finished in second place, followed by Stela Rade who complete the podium.#Dora2026 pic.twitter.com/5yKmKUxU7M — ESC Discord (@ESCdiscord) February 15, 2026

Sedamnaestogodišnja Ema Bubić s baladom "Vrijeme za nas" bila je posljednja s ukupno 12 bodova – tri od žirija i devet od publike. Uslijedili su Ananda na broju 15 s "Dora" i 20 bodova, Lana Mandarić s "Tama" na 14. poziciji i 32 boda, Noelle s "Uninterrupted" na 13. mjestu i 38 bodova. Isti broj bodova (40) imali su Lara Demarin s "Mantra" te Ritam Noir s "Profumi di mare", no zbog boljeg broja glasova publike bend iz Istre osvojio je 11. poziciju.

Isti broj bodova (42) imali su i Sergej sa "Scream" i Marko Kutlić s "Neotuđivo", no zbog više bodova od publike Kutlić je osvojio deveto mjesto. Na broju osam je Irma s "Ni traga" (43 boda), Alenu Đurasu s "From Ashes to Flame" pripala je sedma pozicija (56 bodova), kojeg je unatoč istom broju bodova nadmašio Lima Len s pjesmom "Raketa" (šesto mjesto) zbog veće naklonosti publike.

Top 5 zaključio je Devin Juraj s "Over Me" i 61 bodom, na četvrtoj poziciji je ToMa s baladom "Ledina" (71 bod). Odmah do Lelek našli su se Stela Rade s pjesmom "Nema te" (broj tri, 93 boda) i Cold Snap s "Mucho Macho" (broj dva, 108 bodova).

