Lana Mandarić se u finalu Dore predstavila drugi put s pjesmom ''Tama''!

Pločanka Lana Mandarić rasplesala je publiku ispred pozornice u finalu Dore uz pjesmu "Taman", s kojom se drugi put predstavlja na ovom natjecanju.

Hrvatska je jedna od pet zemalja koje su ovoga vikenda birale svog predstavnika za Eurosong. U studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju u nedjelju se održalo finale Dore 2026.

U svoje drugo finale plasirala se i mlada Pločanka Lana Mandarić s pjesmom "Tama". Uz četiri plesačice, pjevačica je rasplesala publiku te time pokazala da može nastupati i na svjetskim pozornicama.

Galerija 5 5 5 5 5

Lana Mandarić Foto: Darko Tomas / CROPIX

Lana Mandarić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mlada Lana, čija majka Zorana Šiljeg je dvaput nastupala na Dori, vratila se na ovo natjecanje poslije dvije godine. Prvo predstavljanje široj javnosti imala je u jednom glazbenom showu 2023., kada je sve osvojila svojim vokalnim sposobnostima, uz jedinstvenu i upečatljivu interpretaciju, a nedugo poslije natjecale na Dori s pjesmom "More".

Kakav vam je bio nastup Lane Mandarić u finalu Dore? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Lana Mandarić - 5 Foto: PR

Lana Mandarić - 4 Foto: PR

Lana Mandarić, Dora 2024 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Kao jedna od najperspektivnijih izvođačica mlađe generacije, Lana je više puta ulazila na HR Top 100, a najbolji plasman je ostvarila s pjesmom "A što ću kada volim te", koji je predstavila na prošlogodišnjem Zagrebačkom festivalu.

Više o finalu Dore pročitajte OVDJE.

Tko je vaš favorit, odgovorite u anketi OVDJE.