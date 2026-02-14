Lana Mandarić se u finalu Dore predstavila drugi put s pjesmom ''Tama''!

Pločanka Lana Mandarić rasplesala je publiku ispred pozornice u finalu Dore uz pjesmu "Taman", s kojom se drugi put predstavlja na ovom natjecanju.
Hrvatska je jedna od pet zemalja koje su ovoga vikenda birale svog predstavnika za Eurosong. U studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju u nedjelju se održalo finale Dore 2026.3 vijesti o kojima se priča pogledajte fotke Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica najemotivniji trenutak večeri Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde oženili se prošlo ljeto Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
U svoje drugo finale plasirala se i mlada Pločanka Lana Mandarić s pjesmom "Tama". Uz četiri plesačice, pjevačica je rasplesala publiku te time pokazala da može nastupati i na svjetskim pozornicama.
Galerija 5 5 5 5 5
Lana Mandarić Foto: Darko Tomas / CROPIX
Lana Mandarić Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Mlada Lana, čija majka Zorana Šiljeg je dvaput nastupala na Dori, vratila se na ovo natjecanje poslije dvije godine. Prvo predstavljanje široj javnosti imala je u jednom glazbenom showu 2023., kada je sve osvojila svojim vokalnim sposobnostima, uz jedinstvenu i upečatljivu interpretaciju, a nedugo poslije natjecale na Dori s pjesmom "More".
Lana Mandarić - 5 Foto: PR
Lana Mandarić - 4 Foto: PR
Lana Mandarić, Dora 2024 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix
Kao jedna od najperspektivnijih izvođačica mlađe generacije, Lana je više puta ulazila na HR Top 100, a najbolji plasman je ostvarila s pjesmom "A što ću kada volim te", koji je predstavila na prošlogodišnjem Zagrebačkom festivalu.
Više o finalu Dore pročitajte OVDJE.
Tko je vaš favorit, odgovorite u anketi OVDJE.