Pokazala je da se već na Doru može doći s pravim eurovizijskim nastupom!

Mlada Istranka Lara Demarin pokazala je kako se već na Doru može doći s pravim eurovizijskim nastupom.

Hrvatska je jedna od pet zemalja koje su ovoga vikenda birale svog predstavnika za Eurosong. U studiju Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju u nedjelju se održalo finale Dore 2026.

Rasplesane ritmove dala je još jedna Istranka Lara Demarin, koja je poželjela predstavljati Hrvatsku s pjesmom "Mantra". Uz četiri plesačice, nekadašnja prateća pjevačica Matije Cveka donijela je nastup dostojan eurovizijske pozornice te pokazala kako se već na nacionalnom izboru može doći s punim paketom.

Lara Demarin je započela samostalnu karijeru 2020., uz autorsku pjesmu "Uz tebe". Dolazi iz medulinske glazbene obitelji, a kao velika obožavateljica r'n'ba i soula te hip hopa, okružena je plesačima te iza sebe ima 12 godina plesnog iskustva.

Dosad je objavila nekoliko singla, a jedan od njih, "Ne vjerujem ti" predstavila je na Dori 2024., na kojoj je osvojila 11. mjesto.

