Karizmatičan nastup Devina u finalu Dore držao je publiku prikovanom od početka do kraja

U velikoj završnici Dore 2026. Devin Juraj donio je nastup koji je od početka do kraja nosila snažna karizma. Njegova izvedba pjesme ''Over Me'' pokazala je sigurnost, energiju i iskustvo stečeno na velikim pozornicama.

Energično, samouvjereno i bez zadrške – tako je Devin Juraj otvorio svoj nastup u velikoj završnici Dore 2026. s pjesmom ''Over Me''.

Nekadašnji kandidat nešeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', u trenutku kada cijela zemlja prati odluku o putniku za Eurosong u Beču, na pozornicu je donio snažan ritam i izraženu scensku karizmu.

Devin Juraj Foto: Neva Zganec/PIXSELL

''Over Me'' je čvrsta pjesma koja od prvog takta mami pozornost. Dinamični pokreti, kontrolirani vokali i sigurnost u svakom kadru stvaraju dojam izvođača koji točno zna što želi postići. Njegov nastup djeluje zaokruženo i spremno za veliku eurovizijsku scenu.

Inače, Devin je umjetnik koji kroz glazbu gradi vlastite svjetove. Za njega je pozornica prostor izražavanja u kojem su emocija, vizual i pokret jednako važni. Ples je bio njegova prva ljubav, zahvaljujući kojem ga je hrvatska javnost upoznala u ''Supertalentu'' 2016. godine, kada je došao do samog finala.

Devin Juraj - 3 Foto: Laura Jovanović

Paralelno s plesom počeo je objavljivati autorske pjesme, a njegova karizma i scenska energija donijele su mu brojne usporedbe s Damianom Davidom, bivšim frontmenom grupe Måneskin. Zanimljivo je što je Devin s njim dijelio i eurovizijsku pozornicu – 2021. godine nastupio je na Eurosongu kao plesač uz Albinu.

Devin Juraj - 1 Foto: David Ružić

Šira publika ponovno je usmjerila pozornost na njega 2025. godine, kada je u emisiji ''Tvoje lice zvuči poznato'' nizom upečatljivih transformacija osvojio simpatije gledatelja i natjecanje završio na četvrtom mjestu.

Devin Juraj Foto: Darko Tomas / CROPIX

