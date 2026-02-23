Saša Kopljar otkrio tajnu koju skriva voditeljski pult, pa dobro nasmijao svoje pratitelje

I dok ga gledatelji Dnevnika Nove TV svakodnevno gledaju u besprijekornim, elegantnim izdanjima, Saša Kopljar sada je otkrio jednu tajnu iza pulta.

Voditelj Dnevnika Nove TV Saša Kopljar nasmijao je pratitelje na Instagramu objavom iz studija koja otkriva ono što gledatelji tijekom prijenosa ne vide.

Naime, Kopljar je podijelio fotografiju snimljenu tijekom jednog Dnevnika u kolovozu 2017. godine, a u prvom planu našla se njegova modna kombinacija, koja je na prvi pogled odavala dojam klasične elegancije. U sakou, košulji i kravati voditelj je izgledao spremno za još jedno ozbiljno izdanje informativne emisije.

No donji dio stajlinga otkrio je potpuno drugačiju priču.

Ispod stola, skriveno od kamera, Kopljar je nosio kratke traper-hlače i tenisice – udobnu kombinaciju koja se savršeno uklapa u ležernu atmosferu iza kulisa, ali nikada ne dolazi do izražaja u televizijskom prijenosu.

''Moj styling prije nego me je Ivan Friščić uzeo u svoje ruke'', napisao je uz objavu.

Njegova iskrena i duhovita objava brzo je privukla pozornost pratitelja, koji su dobili rijedak uvid u atmosferu iza kamera jedne od najgledanijih informativnih emisija u zemlji.

Na Novoj TV Kopljar radi od 2003. godine, a kako je izgledao tada, prisjetite se OVDJE.

Saša danas Dnevnik vodi s Marijom Miholjek, a osim njih na Novoj TV redovno se mijenjaju i još dva voditeljska para, Romina Knežić i Petar Pereža te Valentina Baus i Dino Goleš.

