Naš voditelj napravio je iznimku i pokazao sina, razlog je poseban i hvale vrijedan!

Saša Kopljar na društvenim mrežama se pohvalio uspjehom sina Frana koji je diplomirao na jednom sveučilištu.

Voditelj Dnevnika Nove TV Saša Kopljar na društvenim mrežama se pohvalio velikim uspjehom svog sina Frana.

23-godišnji Fran, kojeg nemamo priliku često vidjeti, diplomirao je, a ponosni otac na svojem Instagramu je objavio fotografiju sina s primljenom diplomom s promocije nove generacije diplomanata jednog privatnog sveučilišta.

Saša i Fran Kopljar Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U opisu fotografije Kopljar je samo stavio crveno srce, dok je Fran imao blagi osmijeh, ponosan na kraj jednog važnog poglavlja. Ova objava prikupila je čestitke Sašinih pratitelja i kolega.

Saša Kopljar i supruga Renata - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Saša Kopljar Foto: Nova TV

Saša Kopljar sa suprugom Renatom - 3 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Osim Frana, Saša sa svojom suprugom Renatom ima i dvije godine stariju kćer Arianu, koja se bavi modelingom i svojevremeno je radila na reviji Christiana Diora.

