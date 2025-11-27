Pretraži
Ima 69 godina

Sjećate se zvijezde Terminatora? Izazovna snimanja zauvijek su ostavila trag na njezinom tijelu

Piše H.L., Danas @ 14:58
Linda Hamilton Linda Hamilton Foto: Profimedia

Linda Hamilton danas ima 69 godina i otvoreno govori o posljedicama snimanja, starenju i zašto ne pokušava izgledati mlađe.

Kako izgleda kći Johna Travolte, Ella Bleu Travolta?
ima 25 godina
Linda Hamilton o posljedicama snimanja, starenju i zašto ne pokušava izgledati mlađe
Ima 69 godina
Gdje je danas Španjolka Laura Marin koja se proslavila pjevanjem naših pjesama?
nastupala s halidom
Laura Gnjatović pozirala u badiću na plaži, pokazala gdje uživa nakon izbora
''ma koja lipota''
Ben Affleck promijenio imidž
dojmove recite u anketi
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Ana de Armas oduševila je prirodnim izgledom bez šminke
snimili je paparazzi
Kako danas izgleda Aleksandra Grdić?
izbjegava javnost
Tko je zet Mileta Kitića?
godinama su skupa
Snimka Calvina Kleina i partnera Kevina Bakera izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama
''nije mu ni pomogao...''
vijesti
Ana Radović dvaput je zvala Hitnu iz razbijenog auta, vozač je imao pun dosje prekršaja. Shrvani otac: "Samo želim znati tko je on"
TRAGEDIJA U SRBIJI
Planule gume u skladištu u Sesvetama
DRAMA U SESVETAMA
Otkriveno tko je bio u automobilu s nestalom Anom iz Srbije
PROMETNA NESREĆA
show
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Snimka Calvina Kleina i partnera Kevina Bakera izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama
''nije mu ni pomogao...''
Tko je zet Mileta Kitića?
godinama su skupa
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
5 razloga zašto vam je teško penjati se stepenicama
Fizioterapeut objašnjava
Ovo je tihi znak raka gušterače koji mnogi propuštaju – prepoznajte ga na vrijeme!
Alarmantni rezultati nove studije
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Jao…
tech
Stigla je serija koja se čekala godinama i odmah je srušila Netflix
Problemi za ovaj servis
Više od milijun korisnika prešlo na ovaj operativni sustav odmah nakon gašenja podrške za Windows 10
Počeo egzodus?
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
sport
On pa Toni Fruk: Senzacionalni klinac odbio je Dinamo i sad je pred transferom života
Najkorisniji igrač lige
Video se pojavio na internetu: Lautaro bezobrazno nasrnuo na Modrića, pogledajte Lukinu reakciju
argentinac se pogubio
Nakon Đokovića još jedna legenda digla ruke od Srbije: ''Najbolji odlaze jer...''
I ON ODLAZI
tv
Kumovi: Došlo je jutro i mora joj platiti
KUMOVI
U dobru i zlu: Svi su je upozoravali, a sad se i sama opekla
U DOBRU I ZLU
MasterChef: Barbara je za nijansu bila bolji HOP od Renate i osvojila platinu!
ČESTITAMO!
putovanja
Na 3 sata od Zagreba: Savršeni grad iz kojeg nije "tako lako" izići
Utopija
Svinjski file u umaku od piva i luka: Rakošno jelo gotovo za samo 45 minuta recept
Umak iz raja
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Ultra-prerađeno
novac
Šef šibenskog Iskra brodogradilišta vjeruje da mogu preuzeti 3. maj i učiniti ga profitabilnim. Otkriva kako
Koja je tajna uspjeha?
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Milijuni tvrtki s jednim zaposlenim
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
lifestyle
Viktroija Rađa u Mary Jane cipelama na koncertu Amire Medunjanin 2025.
Izdanje za koncert
Popis recepata za kolače od dizanog tijesta
Mekani, slasni i podatni
Greška koju radimo čim kupimo ovaj cvijet, lako se može izbjeći
nježno i pažljivo
sve
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
On pa Toni Fruk: Senzacionalni klinac odbio je Dinamo i sad je pred transferom života
Najkorisniji igrač lige
Video se pojavio na internetu: Lautaro bezobrazno nasrnuo na Modrića, pogledajte Lukinu reakciju
argentinac se pogubio
