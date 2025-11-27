Sjećate se zvijezde Terminatora? Izazovna snimanja zauvijek su ostavila trag na njezinom tijelu

Linda Hamilton danas ima 69 godina i otvoreno govori o posljedicama snimanja, starenju i zašto ne pokušava izgledati mlađe.

Lindu Hamilton gledatelji ispred malih ekrana upoznali su u filmu "Terminator", gdje je utjelovila neustrašivu Sarah Connor. Glumica, koja danas ima 69 godina, ostala je zapamćena po ulozi snažne žene koja se suprotstavlja budućnosti i strojevima – a u stvarnom životu ne bori se protiv vremena, već ga s ponosom prihvaća.

Nedavno je otkrila kako se nimalo ne opretećuje znakovima starnja.

Linda Hamilton Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Splićanin Šime ušutkao je zle jezike o odnosu s Majom Šuput: ''Čekaj trenutak...''

''Ne provodim ni trenutak pokušavajući izgledati mlađe – ni na koji način, nikada. Potpuno sam se pomirila s tim da je ovo lice koje sam zaradila. I ono mi puno toga govori. Ponekad i stvari koje ne želim čuti'', rekla je u nedavnom intervjuu za ''AARP Movies for Grownups''.

''Ne jurim za ljepotom, niti osobito za dugovječnošću. Potpuno sam prisutna u trenutku, ali to ne znači da se ne trudim biti zdrava. Ipak, ne stalno – ponekad je to jednostavno krafna s marmeladom. Nisam kruta prema sebi, a to je, po meni, sjajan način za stariti. Oduvijek govorim da nas upravo ta ukočenost ubija – kruti stavovi i to kad prestanemo biti u pokretu. U životu se jako trudim ostati što je moguće fleksibilnija. Jedna od definicija sreće za mene je biti usred brze rijeke i ne pokušavati otplivati ni lijevo ni desno. I zapravo, upravo takav je bio moj život. Sjajna i zabavna vožnja'', dodala je.

Linda Hamilton Foto: Profimedia

Priznala je i da je njezino tijelo pretrpjelo brojne posljednice – ponajviše zbog toga što je godinama sama izvodila kaskaderske scene. Naglasila je i kako je važno brinuti se o svome zdravlju.

''Nastojim održavati razinu tjelesne forme, ali treba reći da postoji i puno oštećenja i posljedica s kojima se i dalje nosim, jer sam godinama izvodila kaskaderske scene i padala na stražnjicu od straha. Za to se ipak plaća određena cijena – neko vrijeme sam odlazila na fizikalnu terapiju tri puta tjedno'', priznala je.

Linda Hamilton Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova supruga oglasila se o drami pjevača i gradonačelnika Zagreba!

Otkrila je i da je pronašla fantastično mjesto gdje su radili ono što joj je u tom trenutku najviše trebalo.

''To je miks pilatesa, joge, rada s utezima, spravama, kablovima – svega pomalo. I to mi se jako svidjelo. Umjesto klasičnog treninga za prsa ili leđa, svaki put bih dobila ono što mom tijelu tog dana treba – istezanje, opuštanje, pokretljivost. Neprocjenjivo iskustvo. To je, ukratko, ono što radim tri puta tjedno'', objasnila je.

Linda Hamilton Foto: Profimedia

Linda Hamilton Foto: Profimedia

Inače, svojedobno je otkrila da je doživjela i trajno oštećenje sluha tijekom snimanja "Terminatora 2" kada je počela pucati u dizalu bez slušalica, a zbog filma morala je izgubiti i kilograme.

''Nije bilo ugljikohidrata u mom životu cijelu godinu prije snimanja. Jako sam smršavila, kada sam došla na snimanje morali su mi ''izraditi'' stražnjicu'', rekla je svojedobno, piše Daily Mail.

Linda Hamilton Foto: Profimedia

Galerija 3 3 3 3 3

Poznato je i da se glumica vratila na male ekrana - imamo je priliku gledati u finalnoj sezoni hit-serije ''Stranger Things''.

Linda Hamilton Foto: Profimedia

Ova glumica je upala u pakao ovisnosti jer ju je cijelog života progonila trauma iz djetinjstva. Njezinu životnu priču pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meri Goldašić objavila popis svojih estetskih korekcija: ''Sve sam si sama platila i nastavit ću''

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kraljica oblina fotkama iz bazena potvrdila šuškanja o romansi sa 16 godina starijim menadžerom?

Pogledaji ovo Celebrity Ben Affleck više ne izgleda ovako! Njegov zaštitni znak otišao je u povijest