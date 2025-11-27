Splićanin Šime ušutkao je zle jezike o odnosu s Majom Šuput: ''Čekaj trenutak...''

Šime Elez komentirao je nedavna šuškanja koja su krenula o njegovoj vezi s Majom Šuput.

Maja Šuput i Šime Elez svojom romansom pune medijske naslovnice već tjednima, no posljednjih dana njihove zajedničke objave su stale.

Pojedini domaći mediji odmah su se raspisali o njihovu odnosu i zapitali se je li sve u redu, a na to se Šime brzo našalio na svom Instagramu.

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Na fotografiji koju je objavio Šime hoda po cesti i odmahuje rukom, a u pozadini svira Majina pjesma ''Pričaju, pričaju''.

''Čekaj trenutak... Na liniji sam s curom i provjeravam što nam se to događa na ljubavnom planu jer su nam mediji jučer presudili'', napisao je.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Njegovu fotografiju podijelila je i Maja, a prije toga podijelila je video iz jednog kluba u kojem je pjevala prije nekoliko dana, a u publici je bio i Šime.

Šime Elez, Maja Šuput Foto: Instagram

Podsjetimo, Maja i Šime početkom studenog bili su u Dubaiju, iz kojeg su objavili desetke fotografija.

Više pogledajte OVDJE.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja je jučer sve razveselila i novim fotografijama s Bloomom, pogledajte ih OVDJE.

Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput Nenada Tatarinova otkrila je promjenu u njegovu životu, više pogledajte OVDJE.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Instagram

