Splićanin Šime ušutkao je zle jezike o odnosu s Majom Šuput: ''Čekaj trenutak...''

Šime Elez komentirao je nedavna šuškanja koja su krenula o njegovoj vezi s Majom Šuput.
Maja Šuput i Šime Elez svojom romansom pune medijske naslovnice već tjednima, no posljednjih dana njihove zajedničke objave su stale.
Pojedini domaći mediji odmah su se raspisali o njihovu odnosu i zapitali se je li sve u redu, a na to se Šime brzo našalio na svom Instagramu.
Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram
Na fotografiji koju je objavio Šime hoda po cesti i odmahuje rukom, a u pozadini svira Majina pjesma ''Pričaju, pričaju''.
''Čekaj trenutak... Na liniji sam s curom i provjeravam što nam se to događa na ljubavnom planu jer su nam mediji jučer presudili'', napisao je.
Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram
Njegovu fotografiju podijelila je i Maja, a prije toga podijelila je video iz jednog kluba u kojem je pjevala prije nekoliko dana, a u publici je bio i Šime.
Šime Elez, Maja Šuput Foto: Instagram
Podsjetimo, Maja i Šime početkom studenog bili su u Dubaiju, iz kojeg su objavili desetke fotografija.
Više pogledajte OVDJE.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja je jučer sve razveselila i novim fotografijama s Bloomom, pogledajte ih OVDJE.
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput Nenada Tatarinova otkrila je promjenu u njegovu životu, više pogledajte OVDJE.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Instagram
