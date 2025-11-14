Maja Šuput Šimu je odvela na nezaboravni izlet koji je i sama već iskusila

Maja Šuput privukla je pažnju javnosti nakon što je u društvu Šime Eleza uživala u plivanju s delfinima u luksuznom dubaijskom resortu Atlantis, prizori su pratitelje već podsjetili na nešto.

Maja Šuput i Šime Elez ovih dana uživaju u sunčanom Dubaiju, a njihove društvene mreže pune su novih fotografija s luksuznih večera i izlazaka.

Ipak, posljednja objava privukla je puno pozornosti.

Par je posjetio popularni Dolphin Bay u sklopu luksuznog resorta Atlantis, poznat po nezaboravnim susretima s delfinima.

Na fotografijama koje je podijelio markantni Splićanin vidi se kako Maja i Šime poziraju na pješčanoj plaži uz mirnu lagunu resorta, spremni za vodenu avanturu.

Zanimljivo je da je Maja upravo na isto mjesto prošle godine vodila svog sinčića Blooma, a društvo im je tada pravio i Majin bivši suprug Nenad Tatarinov. Ispunili su tada želju malenom Bloomu da pliva s delfinima.

A čini se da se izlet svidio i Maji koja se tamo ove godine odlučila vratiti s novim partnerom.

