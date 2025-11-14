Maja Šuput Šimu je odvela na nezaboravni izlet koji je i sama već iskusila

Maja Šuput privukla je pažnju javnosti nakon što je u društvu Šime Eleza uživala u plivanju s delfinima u luksuznom dubaijskom resortu Atlantis, prizori su pratitelje već podsjetili na nešto.
Maja Šuput i Šime Elez ovih dana uživaju u sunčanom Dubaiju, a njihove društvene mreže pune su novih fotografija s luksuznih večera i izlazaka.3 vijesti o kojima se priča ''Kao majka nisam smjela...'' Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona'' rijetko govori o obitelji Miroslav Škoro o svojoj djeci: "Kći i ja smo morali pobjeđivati taj strah, kod sina to nije bio slučaj" velebna vila Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!
Ipak, posljednja objava privukla je puno pozornosti.
Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Instagram
Par je posjetio popularni Dolphin Bay u sklopu luksuznog resorta Atlantis, poznat po nezaboravnim susretima s delfinima.
Na fotografijama koje je podijelio markantni Splićanin vidi se kako Maja i Šime poziraju na pješčanoj plaži uz mirnu lagunu resorta, spremni za vodenu avanturu.
Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram
Zanimljivo je da je Maja upravo na isto mjesto prošle godine vodila svog sinčića Blooma, a društvo im je tada pravio i Majin bivši suprug Nenad Tatarinov. Ispunili su tada želju malenom Bloomu da pliva s delfinima.
Maja Šuput, Nenad i Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram
Maja Šuput, Nenad i Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram
Maja Šuput, Nenad i Bloom Tatarinov Foto: Maja Šuput/Instagram
A čini se da se izlet svidio i Maji koja se tamo ove godine odlučila vratiti s novim partnerom.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Koje su sve atraktivne lokacije Dubaija dosad Maja i Šime posjetili pogledajte OVDJE.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Šime Elez, Maja Šuput Foto: Instagram
Galerija 24 24 24 24 24
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Za njih zime nema! Maja i Šime užarili Instagram vrućim kadrovima u kupaćima
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Trud se uvijek isplati! Naš influencer pokazao koliko se promijenio u dvije godine