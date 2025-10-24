Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!

Bivši suprug Maje Šuput, Nenad Tatarinov, odlučio se na novi potez nakon razvoda s našom pjevačicom.

Hrvatska pjevačica Maja Šuput početkom lipnja šokirala je hrvatsku javnost objavom da su se ona i suprug Nenad Tatarinov rastali.

Vrlo brzo nakon razvoda Maja je pronašla novu ljubav, fatalnog Splićanina. Više pročitajte OVDJE.

A gdje je Nenad?

Nenad je godinama bio direktor hotelskog kompleksa na moru, a danas radi kao licencirani agent za nekretnine u Eurovilli.

Sad je sve iznenadio i novim potezom. Naime, Nenad se sada odlučio aktivirati i na društvenim mrežama, te je tako kreirao profil na Instagramu. Svoj profil za sada koristi u poslovne svrhe, te onamo oglašava nekretnine za prodaju.

Zanimljivo je da njegovu stranicu prati i Maja Šuput, što potvrđuje da su i dalje u dobrom odnosu.

''I dalje se družimo i ljetujemo zajedno kao obitelj. Svi smo zajedno, jedna moderna obitelj, složni, veseli i živimo u zajednici kao i prije. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dijete'', rekla je Maja za Story.

''Pouzdana, organizirana i perspektivna osoba, timski radnik, iskusan u upravljanju projektima u hotelijerstvu, razvoju ljudskih potencijala, financijskom planiranju i kontroli te upravljanju prodajom i marketingom. Nenad je uvijek fokusiran na ostvarenje financijskih ciljeva, implementaciju i kontrolu najviših standarda u hotelskoj industriji i radu s ljudima. Kao vrlo komunikativna osoba, uvijek motivirana za nove ideje, orijentirana na inovativnost i usmjerena na upravljanje prema cilju uz kontinuirano usavršavanje i profesionalni razvoj, prihvaćanje izazova i rješavanje istih uz timski rad, Nenada čine idealnom osobom za projekt menadžera i voditelja naše istarske poslovnice'', opisuju ga na stranici.

U javnosti se od objave razvoda nije pojavio.

Za to vrijeme, Maja uživa u druženju s mladim Šimom, što je o njihovom odnosu rekla za IN magazin pročitajte OVDJE.

