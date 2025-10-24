Pretraži
evo kako je ona reagirala

Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!

Piše J. C. , Danas @ 16:26
Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 2 Maja Šuput i Nenad Tatarinov - 2 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Bivši suprug Maje Šuput, Nenad Tatarinov, odlučio se na novi potez nakon razvoda s našom pjevačicom.

Lena Medar na Instagramu podijelila fotografije sa snimanja vjenčanja Lorene i Jakova u seriji U dobru i zlu
napeta epizoda
''Sve je propalo, al' bar imamo lijepe fotke!'' Zavirite na snimanje vjenčanja Lorene i Jakova u ''U dobru i zlu''
Severina pozirala u čipkastim kratkim hlačicama
''top model''
Severina u kratkim hlačicama pokazala noge iz snova, čipka je dodatno raspametila pratitelje
Nedan Tatarinov otvorio Instagram profil
evo kako je ona reagirala
Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!
Goran Bogdan progovorio o očinstvu
''jedno znam...''
Goran Bogdan prvi put o ulozi oca i supruga: ''To što žena proživljava je nadljudsko''
Meghan Markle otkrila je da goste u svom domu dočekuje bosa
"To uklanja mistiku..."
Meghan Markle objasnila zašto svoje goste uvijek dočekuje bosih nogu
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je dirljiva rečenica
po želji njezine mame
Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Obiteljska idila glumice Katarine Madirazze - otkrila nam kako izgleda svakodnevnica s dvoje djece
''ne čujemo ga često''
Naša uspješna glumica o imenu koje su odabrali za sina: ''Oboje volimo tradicionalna imena''
Tatjana Jurić ispričala grozno iskustvo koje je doživjela ovo ljeto
''odakle uopće ideja?!''
Tatjana Jurić doživjela strašno iskustvo: ''Sad se opet tresem, nepoznati ljudi...''
Naomi Watts pojavila se na crvenom tepihu u prozirnom topu
što mislite o ovome?
Šok na crvenom tepihu! Svi su zanijemjeli zbog njezina potpuno prozirnog topa
Poslušajte kako Jasna Zlokić pjeva pjesmu Gorana Bareta ''Teške boje''
možete li zamisliti?
Poslušajte kako Jasna Zlokić pjeva ''Teške boje'' Gorana Bare, publika je ostala zabezeknuta!
vijesti
Pojačava se sezona gripe, stručnjaci imaju upozorenje
Struka upozorava
Hara bolest koja može imati ozbiljne posljedice, neki su već završili u bolnici: Ovo su najčešći simptomi
Obilna kiša uzrokovala poplavu u Svetoj Klari
Nevrijeme
Drama u Zagrebu! Poplava zbog obilne kiše, ceste plivaju, voda ulazi u podrume: "Oni su krivi za štetu!"
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
Zvuči nestvarno
Stižu semafori s četiri svjetla! Evo zašto će uvesti i bijelu boju: Bit će to ogromna promjena u prometu
show
Poslušajte Thompsonovu baladu u izvedbi Jacquesa Hodueka
''moram priznati...''
Poslušajte kako to zvuči kad Houdek pjeva Thompsonovu pjesmu!
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Novi uvid
Autizam nije poremećaj? Evo sa čime ga povezuje novo istraživanje!
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
Piše liječnik
Simptomi bolesti gušterače: Kako i gdje boli?
zabava
Nadzorne kamere snimile preslatki potez psa! Ovo će vam rastopiti srce
Impresivno!
Nadzorne kamere u Lici snimile preslatki potez psa! Ovo će vam rastopiti srce
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Preslatko!
Izašao iz kuće kako bi spasio pse od pljuska, dočekalo ga preslatko iznenađenje
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
Samo za hrabre
Podijelio jezivu snimku psa, kako biste se vi snašli u ovakvoj situaciji?
tech
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Istraživanja to potkrijepila
Zatrovana umjetna inteligencija: Stručnjak upozorava koliko su AI modeli poput ChatGPT-a zapravo ranjivi
Fascinantne snimke: Znanstvenici po prvi put u detalje snimili kako zmije otrovnice napadaju svoj plijen
Grizu u trenu
Fascinantno: Prvi put snimljen ugriz otrovnice u visokoj rezoluciji
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Vođen umjetnom inteligencijom
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
sport
Navijači Mainza istaknuli transprent o ustašama i partizanima protiv Zrinjskog
Čemu to?
FOTO Zrinjski dočekala poruka o ustašama i partizanima u Njemačkoj
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
poludili na suca
Švedski mediji bijesni zbog 'čiste krađe': "Molim?! Što se događa? Ovo je bilo ogromno zaleđe"
tv
Kumovi: Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
KUMOVI
Dao joj je svoju karticu za kockanje i svoje povjerenje
U dobru i zlu: Nakon svega što se dogodilo i dalje ima razumijevanja
U DOBRU I ZLU
Nakon svega što se dogodilo i dalje ima razumijevanja
U dobru i zlu: Ne može se smirit – želi najbolji tretman za kćer
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ne može se smirit – želi najbolji tretman za kćer
putovanja
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Izlet na Kopaonik
Vila Pavlovic: Kuća za odmor usred šume koja mami na grijanje uz kamin i istraživanje planinskih staza
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Nadrealno
Nestvarno lijepo mjesto kod Visokog: Vijugave staze, jezerca i polja lavande koja čekaju da ih otkrijete
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Samo za neustrašive i odvažne
novac
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Povijesna presuda: Prvi put jedna naftna kompanija proglašena krivom zbog "greenwashinga"
Nerealna obećanja
Povijesna presuda: Prvi put jedna naftna kompanija proglašena krivom zbog "greenwashinga"
Ovom tržištu svi analitičari predviđaju rast, a jedna hrvatska kompanija već ga predvodi
Pokrovitelj tokić
Ovom tržištu svi analitičari predviđaju rast, a jedna hrvatska kompanija već ga predvodi
lifestyle
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele
PRAVO OSVJEŽENJE!
Mirela Stanić preuredila je kuhinju svoje šogorice Mirele te nam otkrila cijeli postupak
Ivana Vrdoljak Vanna u blještavim čizmama u Lisinskom
Fantastičan model
Ivana Vrdoljak Vanna: Blještave čizme koje u trenu postaju glavni adut kombinacije, lako se zaljubiti u njih
Rečenice koje toksični ljudi često izgovaraju
NJIHOVE FRAZE
Pet rečenica koje toksični ljudi često izgovaraju, tako vas pokušavaju manipulirati
sve
