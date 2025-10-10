Maja Šuput o bliskom odnosu sa Splićaninom Šimom: ''Narod je izglasao!''

Jesu li ili nisu? Imamo li novu celebrity ljubav? Jedno je sigurno: Maja Šuput i Šime Elez su nerazdvojni, a domaća javnost o njihovu odnosu raspravlja mjesecima. Što je istina, pokušao je od Maje doznati naš Hari Kočić za IN magazin.

Zajednički spot izazvao je brojna nagađanja koje ni pjevačica ni Gospodin Savršeni nisu potvrdili ni demantirali.



Maja, unatoč velikom interesu, ostaje zagonetna.



''Vidjela sam anketu, ali to je već osamnaesta anketa od ljeta. Uglavnom i dalje pišu da smo marketinški trik. Tako da, ako je vjerovati ljudima, mislim da je narod izglasao''.

Glasinama da su zajedno, pridonose i različite zajedničke fotografije. Maja je navikla na interes medija, no zanimalo nas je kako Šime podnosi činjenicu da mu je ljubavni život neprestano pod povećalom.

''Glupo mi je pričat u njegovo ime, a on je elokventan i grlat… Odgovorit će on vama, poprilično jasno ili nejasno poput mene… Mislim da će bit ovo drugo''.

A ovih je dana Maja bila posebno emotivna zbog Halidova odlaska. Otkrila je da ga je poznavala cijeli život i da joj bila čast što je mogla dijeliti s njim pozornicu.



''Najnormalniji, najtopliji čovjek, kao što svi kažu, iz naroda… Koji je imao tu sreću da ima prekrasne pjesme i nekako je sve neka toplina oko njega i onda ti se baš čini da je život nepravedan''.

Kad nas tako veliki i dragi ljudi napuste, natjera nas da razmislimo o životnim prioritetima, a ona, kaže, ne mora mnogo razmišljati. Na prvom mjestu je Bloom.



''Posao je ludilo, svi su ludi, noćni život, a on mi je šansona kroz dan. Onda čovjek ima sve, imam i ludilo, imam i mir. Znači… Biti roditelj je najljepše na svijetu!'', zaključila je Maja.



Nastup na splitskom kampusu bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a Maja je još jednom pokazala svoju, sada već legendarnu, energiju.



''Meni bi bilo malo bogohuljenje, kad sam već dobila tu priliku da imam posla i da radim da kažem da neću''.



Nastavlja rad i na Supertalentu Nove TV, projektu koji je iznimno ispunjava.

''Jedva čekam da ih sad ponovno vidim. Zadnji put smo se svi skupili za moj rođendan, prije jedno 15 dana, ali sad ćemo imat malo više vremena da prokomentiramo jesmo li donijeli dobre odluke ili nismo''.



U posljednjoj emisiji pozornost je privukla njezina živopisna haljina.



''Zebrice su top, ali vidjet će te vi još svašta! Moj stajling je uvijek takav da malo ipak izazove pozornost javnosti''.



I za kraj, nismo mogli odoljeti da još jednom ne pokušamo doznati je li Gospodin Savršeni zaista toliko savršen.

''Sigurno ne bih sjedila pored njega ili družila se s njim da ima nešto kvarno u sebi'', zaključila je Maja u svom stilu.Eto… Ne može se reći da nismo pokušali.

