Kao scena iz filma! Izlazak isklesanog Ibrahimovića iz mora skupio četiri milijuna pregleda

Zlatana Ibrahimovića na društvenim se mrežama pohvalio videom s plaže, a video je u trenu postao pravi hit.

Zlatan Ibrahimović objavio je na Instagramu video koji je u kratkom roku pregledan više od četiri milijuna puta, a komentari ispod objave ne prestaju stizati.

Na snimci hoda po pješčanoj plaži, izlazeći iz mora – u fokusu su njegovi mišići, brojne tetovaže i zavidna forma.

Poseban dojam pridodaje glazba koju je odabrao – legendarna tema ''The Name's Bond... James Bond" iz filma ''Casino Royale''. U opisu videa kratko je napisao samo: ''007.''

Zlatan Ibrahimović Foto: Instagram

Sve – od glazbe i atmosfere do njegovog hoda i pogleda – djeluje kao filmska scena, a video je u trenu postao hit.

Zlatan Ibrahimović Foto: Instagram

Zlatan Ibrahimović Foto: Instagram

A komentari ispod objave? Oni su priča za sebe...

''Zašto ovaj video ne traje dva sata'', ''Izgleda bolje od bilo kojeg James Bonda'', ''Ovo je toliko seksi'', ''Prestani s ovakvim vrućim videima'', ''Kralj'', ''Ne, ti nisi 007, ti si 001, ali u svemu'', ''Novi James Bond'', ''Obožavam te'', ''Legendarno'', ''Ima zavidne mišiće u 45. godini'', ''Najbolji'', samo je dio komentara ispod videa.

