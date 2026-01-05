Naša glumačka diva emotivnim se objavama prisjetila pokojnog oca: ''Prava slavonska duša...''

Anja Šovagović Despot prisjetila se pokojnog oca, glumačkog velikana Fabijana Šovagovića povodom njegove godišnjice smrti, ali i njegova rođendana.

Glumica Anja Šovagović Despot početak 2026. godine obilježila je dirljivim objavama na društvenim mrežama, prisjećajući se svog oca, Fabijana Šovagovića.

Naime, legendarni glumac 4. siječnja proslavio bi rođendan, a Anja se prisjetila svog oca upravo u vrijeme kada se u obitelji s ljubavlju prisjećaju i njegova rođendana i dana kada nas je zauvijek napustio.

''Šovin šezdeseti rođendan u sjećanje. Dragi tato'', poručila je uz snimku, koju možete pogledati OVDJE.

Ispod njezine objave nizali su se komentari.

''Odličan glumac. I jednostavan čovjek, prava slavonska duša'', ''Meni osobno najbolji hrvatski glumac'', ''Neponovljiv'', ''Izuzetan umjetnik'', ''Najbolji i moj najdraži glumac'', ''Budi ponosna na njega'', ''Jedan i jedini'', ''Nezaboravan'', dio je komentara s društvenih mreža.

Zatim je podijelila i dirljivu fotografiju s posljednjeg počivališta svoga oca.

"Sretan rođendan, tata'', emotivno je poručila glumica.

Podsjetimo, glumački velikan preminuo je 1. siječnja 2001. godine. Osim Anje, Šovagović je sa suprugom Majom dobio i sina Filipa, koji je također krenuo očevim glumačkim stopama, a ostvario se i kao redatelj te producent.

