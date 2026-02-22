Je li kralj Charles znao za svog brata? Novi detalji mogli bi produbiti kraljevsku krizu

Novi dokumenti otkrivaju da je kralj Charles još 2019. bio upozoren na sporne poslovne veze njegovog brata Andrewa, što bi moglo dodatno produbiti krizu koja već potresa britansku monarhiju nakon njegova uhićenja.

Skandal oko Andrewa Mountbatten-Windsora dobiva novu dimenziju nakon otkrića da je kralj Charles još 2019. godine navodno bio upozoren na potencijalnu zlouporabu imena kraljevske obitelji kroz bratove poslovne veze.

Prema navodima nedjeljnog izdanja Daily Maila, zviždač je tada poslao e-mail Charlesu, koji je u to vrijeme bio princ od Walesa, upozoravajući na tajne financijske veze između njegovog mlađeg brata i kontroverznog financijera Davida Rowlanda.

Kralj Charles III.

Kralj Charles III.

U poruci se tvrdilo da se ime kraljevske obitelji zloupotrebljava te da je Andrewov odnos s Rowlandom postao važniji od odnosa s vlastitom obitelji.

Andrew, koji je u tjednu iza nas uhićen pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti, već se godinama nalazi u središtu kontroverzi zbog svojih veza s osuđenim pedofilom i trgovcem ljudima Jeffreyjem Epsteinom. Sada se u fokus vraćaju i njegove poslovne aktivnosti dok je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika između 2001. i 2011. godine.

Andrew Mountbatten Windsor i kralj Charles

Andrew Mountbatten-Windsor, kraljica Elizabeta II, kralj Charles III

Navodno je tijekom tog razdoblja više puta obavještavao Rowlanda o poslovnim prilikama koje su proizlazile iz njegovih službenih putovanja, uključujući posjete Kini i bivšim sovjetskim državama. U medijima su se pojavile i tvrdnje da su Rowland i njegov sin sudjelovali na pojedinim putovanjima, a financijska pomoć koju je Rowland davao Andrewu i njegovoj bivšoj supruzi Sarah Ferguson dodatno je pojačala sumnje.

Zviždač je u jednoj od poruka tvrdio i da je Rowland zloupotrijebio kraljevsko ime u poslovne svrhe, dok je druga e-mailova navodno uključivala osjetljive informacije o financijskim aranžmanima.

Andrew Mountbatten-Windsor, kralj Charles III

Andrew Mountbatten Windsor

Iako Buckinghamska palača zasad ne komentira detalje zbog policijske istrage koja je u tijeku, otkriće da je Charles bio upozoren prije šest godina dodatno komplicira situaciju. U službenoj izjavi nakon Andrewova uhićenja kralj je poručio da zakon mora učiniti svoje te izrazio punu podršku nadležnim tijelima.

No sve su glasniji politički i javni pozivi na dodatne istrage, pa čak i na uklanjanje kraljevog mlađeg brata i bivšeg princa iz reda nasljeđivanja, gdje se i dalje nalazi kao osmi u redu za prijestolje, iza prinčeva Williama i Harryja i njihove djece.

Kralj Charles III.

Andrew Mountbatten Windsor

Andrew je prvi visoki član kraljevske obitelji u modernoj povijesti koji je uhićen pod ovakvim okolnostima, a slučaj se sve više opisuje kao jedna od najvećih kriza za britansku monarhiju u novijim desetljećima.

Dok policija nastavlja s istragom i pretragama nekretnina u Norfolku i Berkshireu, ostaje otvoreno pitanje koliko će daleko dosegnuti posljedice, ne samo za Andrewa, već i za samu instituciju monarhije te reputaciju kralja Charlesa, koji je, prema novim otkrićima, još 2019. bio upozoren da se nešto ozbiljno događa.

Nedugo prije smrti kraljice Elizabete, jednoj od Andrewovih žrtava Virginiji Giuffre je isplaćeno 12 milijuna dolara odštete. Više o tome pročitajte OVDJE.

Unatoč Andrewovom uhićenju, kralj i dalje obavlja svoje dužnosti. Više o tome pročitajte OVDJE.

