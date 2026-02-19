Kultni glumac četvrtu sreću pronašao je sa stjuardesom, rodila mu je dijete u osmom desetljeću

U sedmom desetljeću života Kelsey Grammer proživljava jedno od najsretnijih razdoblja, romantična večera za Valentinovo sa suprugom Kayte Walsh pokazala je koliko uživa u obiteljskom životu i ulozi oca po osmi put.

Holivudski glumac Kelsey Grammer i njegova supruga Kayte Walsh viđeni su nakon romantične večere za Valentinovo u poznatom restoranu E Baldi u Beverly Hillsu. Par je djelovao vidno raspoloženo dok su napuštali restoran, odjeveni u usklađene crne kombinacije.

Romantični izlazak dogodio se samo četiri mjeseca nakon što su dobili svoje četvrto zajedničko dijete. U listopadu je Kayte rodila sina Christophera, čime je Grammer postao otac po osmi put, u svojoj 71. godini.

Kelsey Grammer i Kayte Walsh Foto: Profimedia

Tko je uopće Kayte?

Grammer i Walsh vjenčali su se 2011. godine, iste godine kada je finaliziran njegov razvod od Camille Grammer. Osim malog Christophera, par zajedno ima i kćer Faith (13) te sinove Gabriela (11) i Jamesa (9).

Par se upoznao 2009. godine na letu iz Londona za Los Angeles, kada je Kayte radila kao stjuardesa.

Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 12 Foto: Profimedia

Grammer je kasnije ispričao Jimmyju Kimmelu o svom "vrlo romantičnom" prvom susretu s Walsh.

"Nekoliko dana kasnije izašli smo na kavu i imali smo tu čarobnu noć na snijegu u Londonu oko Božića. Bilo je to prije dvije godine", objasnio je 2012.

Grammer i Walsh objavili su zaruke u prosincu 2010. i vjenčali se u kazalištu Longacre u New Yorku 25. veljače 2011. Drugi put su izmijenili zavjete u Little Church of the West u Las Vegasu, 15 mjeseci nakon prvog vjenčanja.

Kad su se Walsh i Grammer prvi put upoznali, glumac je još uvijek bio u braku s Camille, koja je kasnije 2010. godine podnijela zahtjev za razvod od supruga s kojim je bila u braku 13 godina.

Par je otvoreno progovorio o svojoj aferi tijekom intervjua s Oprah Winfrey 2012. godine u emisiji Oprah's Next Chapter.

"Nisam ponosna na način na koji smo započeli jer je on bio u braku. Žao mi je. Imam toliko emocija. Ali znate, zaljubila sam se. Ne znam kako to izraziti riječima, ne znam kako to izraziti riječima", priznala je Walsh.

Grammer je dodao da je njegov brak s Camille već odavno završen i da mu je nedostajalo hrabrosti da ga službeno prekine.

Glumac je nedavno otvoreno progovorio o očinstvu u sedmom desetljeću života, nazvavši ga pravim blagoslovom.

''Predivno je, kakav je to blagoslov imati malo dijete u svom životu'', izjavio je za TMZ prošlog prosinca.

Na jednoj humanitarnoj gala večeri dodao je: ''Okrenuo sam se i pogledao svoje četvero djece i svoju prekrasnu suprugu – i ne može biti bolje od ovoga.''

Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 11 Foto: Profimedia

Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 2 Foto: Profimedia

Godine 2011. Walsh se pridružila svom suprugu u epizodi njegove političke drame ''Boss'', u kojoj je glumila senatorovu pomoćnicu Gwendolyn Archer.

Grammer se 2012. čak i tetovirao u čast svoje voljene. Glumac je trajno tetovirao ime svoje supruge blizu prepona u Chicagu dok je stajala uz njega.

''To je više bilo pitanje vlasništva'', rekao je Grammer.

''Moja supruga je rekla: 'Zašto ne napraviš tetovažu?' Pretpostavljam da je to bilo nekako temeljeno na ideji da ako ikada pomislim da je možda greška izvan braka dobra ideja, da tko god bi mogao... znate... vidjeti ovaj određeni komad opreme, vidjet će da je već potpisan i u vlasništvu nekoga po imenu Kayte.''

Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 6 Foto: Profimedia

Glumac priznaje da mu je očinstvo danas posve drugačije iskustvo nego kada je 1983. godine, tijekom prvog braka s Doreen Alderman, dobio kćer Spencer, danas 42-godišnjakinju.

''Kad si mlad, pokušavaš izgraditi karijeru, brinuti se za obitelj i biti muškarac kakav želiš biti, ali to oduzima puno vremena'', iskreno je rekao.

O najmlađem sinu govori s posebnim oduševljenjem.

''On je stvarno mirna beba, a moja supruga Kayte bila je izvanredna. Spava cijelu noć. Jutros mi se smiješio i malo smo ‘razgovarali’. Sjajno je imati ovaj novi život u našem životu.''

Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 8 Foto: Profimedia

Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 5 Foto: Profimedia

Osim četvero djece s Kayte, Grammer je otac i kćeri Greer (34), koju ima s vizažisticom Barrie Buckner, kao i kćeri Mason (24) i sina Judea (21) iz braka s Camille.

Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 7 Foto: Profimedia

Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 3 Foto: Profimedia

Glumac priznaje da mu očinstvo danas pruža priliku za refleksiju.

''Imam stariju djecu i često razmišljam o tome – možda sam neke stvari mogao učiniti bolje, volio bih da smo bliži. No imao sam sjajan život sa svojim obiteljima i zahvalan sam na svim prilikama koje sam imao s djecom.''

Njegov raniji život obilježila je velika tragedija. Više o tome pročitajte OVDJE.

