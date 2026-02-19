Pretraži
Kultni glumac četvrtu sreću pronašao je sa stjuardesom, rodila mu je dijete u osmom desetljeću

Piše J. C., Danas @ 10:04 Zanimljivosti
Kelsey Grammer Kelsey Grammer Foto: Profimedia

U sedmom desetljeću života Kelsey Grammer proživljava jedno od najsretnijih razdoblja, romantična večera za Valentinovo sa suprugom Kayte Walsh pokazala je koliko uživa u obiteljskom životu i ulozi oca po osmi put.

