Kultni glumac o čarima očinstva u osmom desetljeću: "Možda sam mogao bolje...''

Zvijezda televizije Kelsey Grammer prokomentirao je kako ponovno proživljava čari očinstva, nakon rođenja sina Christophera.
Kelsey Grammer, legendarni glumac najpoznatiji po ulozi dr. Frasiera Cranea u serijama "Frasier" i "Kafić Uzdravlje", u 71. godini života ponovno proživljava čari očinstva. Krajem listopada on i supruga Kayte Walsh dobili su sina Christophera, njihovo četvrto zajedničko dijete i ukupno osmo u Grammerovoj velikoj obitelji.3 vijesti o kojima se priča ''Osjećam se odgovornom...'' Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...'' obitelj moli za privatnost Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra poslao priopćenje Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju!
Slavni glumac pojavio se ovih dana na gala večeri "Giving a Smile Foundation" u Beverly Hillsu, gdje je s osmijehom govorio o novom poglavlju svog života. Sin Christopher bio je glavna tema razgovora, a Grammer nije skrivao emocije.
Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 2 Foto: Afp
"Divno je, kakav je to blagoslov imati malo dijete u svom životu", rekao je Grammer, dodavši koliko mu obitelj danas znači: "Večeras sam se okrenuo i pogledao svoje četvero djece i svoju prekrasnu suprugu i nema boljeg od toga."
Glumac priznaje da je iskustvo očinstva danas potpuno drugačije nego kada je prvi put postao otac davne 1983. godine, u dobi od 28 godina, kada se rodila njegova kći Spencer.
Kelsey Grammer - 3 Foto: Profimedia
Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 1 Foto: Afp
"Kad si mlad čovjek, pokušavaš pronaći svoje mjesto, brinuti se za obitelj i biti muškarac kakav želiš biti, ali to zna oduzeti puno vremena", iskreno je priznao.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čija je ovo kći? Njezin tata nekoć je bio najmoćniji političar u Hrvatskoj
Danas, kaže, u potpunosti uživa u svakom trenutku sa svojim sinom, koji je, kako opisuje, mirno i veselo dijete. Posebno ističe suprugu Kayte, s kojom dijeli roditeljske obaveze, te naglašava koliko mu znači što može svjesnije i prisutnije živjeti obiteljski život.
Kelsey Grammer - 2 Foto: Profimedia
Osim novorođenog Christophera, Grammer i Kayte imaju još troje djece Faith, Gabriela i Jamesa. Glumac je također otac Greer, Mason i Judea iz prijašnjih veza i brakova. Danas otvoreno govori o tome da osjeća kako je dobio novu priliku da bude bolji otac.
"Imam stariju djecu i još uvijek razmišljam o tome. Možda sam neke stvari mogao učiniti bolje, možda smo mogli biti bliži", rekao je ranije, dodajući da sada nastoji nadoknaditi propušteno.
Kelsey Grammer i Kayte Walsh - 3 Foto: Afp
Grammer nikada nije skrivao teške životne trenutke – obiteljske tragedije i dugogodišnju borbu s ovisnostima koje su obilježile njegovu mladost i ranu roditeljsku ulogu. Upravo zato, dolazak sina u kasnijoj dobi doživljava kao dar i novu šansu.
Jedan tragični trenutak tiče se njegove sestre. Više o tome pročitajte OVDJE.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Kako izgledaju sestre J. Lo? Rijetko ih viđamo, a sličnost je nevjerojatna
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Zbog ovih kadrova bujnu ljepoticu uspoređuju s fatalnom holivudskom divom
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko su sestre Martine Tomčić? Pohvalila se čime se bavi jedna od njih!
Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u obitelji lijepe Hercegovke! Pjevačica koju obožava regija krstila sina