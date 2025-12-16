Kultni glumac o čarima očinstva u osmom desetljeću: "Možda sam mogao bolje...''

Zvijezda televizije Kelsey Grammer prokomentirao je kako ponovno proživljava čari očinstva, nakon rođenja sina Christophera.

Kelsey Grammer, legendarni glumac najpoznatiji po ulozi dr. Frasiera Cranea u serijama "Frasier" i "Kafić Uzdravlje", u 71. godini života ponovno proživljava čari očinstva. Krajem listopada on i supruga Kayte Walsh dobili su sina Christophera, njihovo četvrto zajedničko dijete i ukupno osmo u Grammerovoj velikoj obitelji.

Slavni glumac pojavio se ovih dana na gala večeri "Giving a Smile Foundation" u Beverly Hillsu, gdje je s osmijehom govorio o novom poglavlju svog života. Sin Christopher bio je glavna tema razgovora, a Grammer nije skrivao emocije.

"Divno je, kakav je to blagoslov imati malo dijete u svom životu", rekao je Grammer, dodavši koliko mu obitelj danas znači: "Večeras sam se okrenuo i pogledao svoje četvero djece i svoju prekrasnu suprugu i nema boljeg od toga."

Glumac priznaje da je iskustvo očinstva danas potpuno drugačije nego kada je prvi put postao otac davne 1983. godine, u dobi od 28 godina, kada se rodila njegova kći Spencer.

"Kad si mlad čovjek, pokušavaš pronaći svoje mjesto, brinuti se za obitelj i biti muškarac kakav želiš biti, ali to zna oduzeti puno vremena", iskreno je priznao.

Danas, kaže, u potpunosti uživa u svakom trenutku sa svojim sinom, koji je, kako opisuje, mirno i veselo dijete. Posebno ističe suprugu Kayte, s kojom dijeli roditeljske obaveze, te naglašava koliko mu znači što može svjesnije i prisutnije živjeti obiteljski život.

Osim novorođenog Christophera, Grammer i Kayte imaju još troje djece Faith, Gabriela i Jamesa. Glumac je također otac Greer, Mason i Judea iz prijašnjih veza i brakova. Danas otvoreno govori o tome da osjeća kako je dobio novu priliku da bude bolji otac.

"Imam stariju djecu i još uvijek razmišljam o tome. Možda sam neke stvari mogao učiniti bolje, možda smo mogli biti bliži", rekao je ranije, dodajući da sada nastoji nadoknaditi propušteno.

Grammer nikada nije skrivao teške životne trenutke – obiteljske tragedije i dugogodišnju borbu s ovisnostima koje su obilježile njegovu mladost i ranu roditeljsku ulogu. Upravo zato, dolazak sina u kasnijoj dobi doživljava kao dar i novu šansu.

