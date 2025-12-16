Tko su sestre Martine Tomčić? Pohvalila se čime se bavi jedna od njih!

Martina je na Instagramu otkrila čime se bavi njezina sestra Amika, a još ima i seku Mariju.

Martina Tomčić Moskaljov jedno je od najprepoznatljivijih lica domaće glazbene i televizijske scene. Operna pjevačica snažnog glasa i izražajne osobnosti već godinama sjedi u žiriju jednog od najgledanijih showova - Supertalenta, gdje svojom stručnošću, iskrenim komentarima i karizmom redovito privlači pažnju gledatelja. Iako je javnosti dobro poznata, svoj privatan život drži podalje, ali su ipak neki nedatlji poznati.

Naime, ona je kći bivši predsjednika Hrvatskog Sabora, Zlatka Tomčić te ima dvije sestre.

Zlatko Tomčić Foto: Boris Kovacev/Cropix

Upravo onom srednjom sestrom u obitelji, Martina se pohvalila na društvenim mrežama. Na jednoj od svojih Instagram priča Martina je s pratiteljima podijelila fotografiju kutije punih šarenih slastica raznih oblika i boja. Riječ je o sirovim slasticama, kako stoji na Instagramu njezine sestre Amike koja ih i pravi.

Martina Tomčić, Supertalent Foto: Instagram

Uz objavu je s ponosom istaknula koliko ju veseli sestrina kreativnost.

''A kakvo je tek čudo moja seka'', napisala je.

Martina Tomčić na Instagramu Foto: Instagram

Osim kulinarskog talenta, Amika Tomčić ima i bogat profesionalni put. Na svojoj službenoj stranici navodi kako se astrologijom bavi više od 30 godina, od čega posljednjih 25 profesionalno. Posjeduje prestižnu američku diplomu ''Master’s Degree Certification Course Noela Tyla'', završila je i dvogodišnju edukaciju za voditelja sitemskih strukturnih konstelacija u SKOLI Branke Devčić.

''Završila sam i Solution Focused Brief Therapy (Brief, UK) te postala certificirani coach. Svoja znanja i vještine iz širokog područja savjetovanja neprestano usavršavam na različitim edukacijama i seminarima. Doktor znanosti sam iz područja kineziologije te poduzetnica'', stoji na njezinoj službenoj stranici, a poznato je da je završila režiju.

Martina Tomčić Moskaljov Foto: Instagram

Najmlađa sestra naše Martine je Marija, koja je nekoć bila i dio ''Red Carpeta''.

Polufinalno izdanje Martine bilo je njezino najmoćnije dosad u Supertalentu. Više o tome pisali smo OVDJE.

Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Instagram

