Znate li čija je ovo kći? Njezin tata nekoć je bio najmoćniji političar u Hrvatskoj

Ova mlada dama, koja je izrasla u pravu ljepoticu, aktivna je na društvenim mrežama.

Ella Katherine Orešković, kći bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Oreškovića, poznata je domaćoj javnosti kao talentirana pjevačica, koja se dva puta natjecala na Dori.

Iako je trenutačno nema u glazbenim vodama, Ella i dalje redovito puni društvene mreže svojim objavama te pokazuje da je izrasla u pravu ljepoticu.

Na najnovijim fotografijama koje je podijelila pozirala je u jednostavnoj bež haljini bez naramenica, koja naglašava njezinu vitku figuru i prirodnu ljepotu. Look je upotpunila crnim gležnjačama s debljom potpeticom, minimalističkim nakitom i prepoznatljivim osmijehom.

Inače, ova dama svoje školovanje završila je u Američkoj školi u Zagrebu, a od ranog djetinjstva pokazivala je strast prema glazbi. Još kao djevojčica nastupala je na raznim glazbenim događajima i kazališnim predstavama.

Prvi nastup na Dori imala je 2021. godine s pjesmom "Come this Way", koju je sama napisala. Sljedeće godine ponovno se okušala na natjecanju s autorskom pjesmom "If You Go Away".

Ella Orešković Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U jednom intervjuu Ella je iskreno podijelila kako se nosi s činjenicom da je javnost često identificira ponajprije kao kćer bivšeg premijera.

Sanja, Ella i Tihomir Oresković Foto: Darko Tomas / CROPIX

"Moj je tata bio premijer u određenom trenutku našeg života. Ljudima će to uvijek biti zanimljivo, tako da mi, moram priznati, to ne smeta", objasnila je svojedobno za Story.

Osim Elle, Tihomir Orešković sa suprugom Sanjom ima i dva sina, Jakova i Filipa, i kćer Emmu.

Ella Orešković Foto: Instagram

