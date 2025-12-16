Pretraži
Znate li čija je ovo kći? Njezin tata nekoć je bio najmoćniji političar u Hrvatskoj

Piše H.L., Danas @ 14:29 Zanimljivosti komentari
Ella Orešković Ella Orešković Foto: Instagram

Ova mlada dama, koja je izrasla u pravu ljepoticu, aktivna je na društvenim mrežama.

Anđa Marić se oglasila na društvenim mrežama nakon bolnog priznanja o sinu
''Jedva sam hodala ulicom''
Kako izgledaju sestre Jennifer Lopez?
bezuvjetna potpora
Tko su sestre Martine Tomčić Moskaljov?
talentirana obitelj
Kako danas izgleda Ella Oreškvić, kći bivšeg predsjednik Vlade Tihomira Oreškovića
35 zemalja nastupa na Eurosongu 2026.
održat će se u Beču
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Demi Lovato u raskošnoj haljini pokazala svoju novu liniju
Nevjerojatna transformacija
Taylor Swift slavi 36. rođendan
svjetski poznata
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
vijesti
Napad u školi u Rusiji: Jednog dječaka ubio, drugog držao kao taoca, snimao krvavi pir
Panika u Rusiji
Željko Kerum završio u zatvoru
Na splitskim Bilicama
VIDEO Dramatične snimke: Vjetar srušio kip visok 35 metara
olujno nevrijeme
show
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Demi Lovato u raskošnoj haljini pokazala svoju novu liniju
Nevjerojatna transformacija
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Blagdanska jela koja vole vaš probavni sustav (da, postoje!)
Pokrovitelj Donat
zabava
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Zanimljivo rješenje
tech
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Bila je domina, no sad je velika tech poduzetnica: Ova žena odlučila je doista stati na kraj osvetničkoj pornografiji
Primoralo ju osobno iskustvo
Kemikalija pronađena u jednoj vrsti čokolade povezana sa sporijim biološkim starenjem
Vrlo uzbudljivo otkriće
sport
Susjedi otkrili: "Hrvatska želi prijateljsku utakmicu s nama prije Svjetskog prvenstva"
Bilo bi lijepo
Transferi: Šahtar želi Šimuna Hrgovića iz Hajduka!
Bit će to lijepa odšteta
Istra i Rijeka nastavit će utakmicu uz rijetko viđeno pravilo, moglo bi se dogoditi nešto nezamislivo
ZNA SE I KAD
tv
U dobru i zlu: Stjerala ga je u kut – hoće li joj reći istinu?
U DOBRU I ZLU
MasterChef: Sirova janjetina za TOP 7! Otto baš i nije dobro započeo novi tjedan
NEUGODNO
MasterChef: Je li palenta bila dobar odabir za desert? Izgleda da je odgovor potvrdan!
ZANIMLJIVA KOMBINACIJA!
putovanja
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane
Domaće i slasno
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Najjeftinija europska skijališta 2026.
Povoljnije od Bugarske
novac
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu
znak za uzbunu
lifestyle
Recept za limunčiće
Prefini
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Recept za limunčiće
Prefini
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
