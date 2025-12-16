Je li najosobniji projekt slavnog redatelja bio pokušaj pomirenja koji je završio tragedijom?

Tragedija nastala nakon što je otkriveno kako je Nick Reiner ubio svog oca, redatelja Roba Reinera i majku Michele potaknula je nova nagađanja o njihovom zajedničkom filmu "Biti Charlie".
Tragedija je bacila novo, mračno svjetlo na film "Biti Charlie" iz 2015. godine – projekt koji je sam Reiner nazivao najosobnijim u svojoj karijeri. Film je nastao iz burnog i bolnog odnosa oca i sina, a temelji se na Nickovoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o heroinu i razdobljima beskućništva.
Nick Reiner prvi je put završio na rehabilitaciji sa samo 15 godina, a do devetnaeste godine prošao je čak 17 rehabilitacijskih programa. Godinama je bio zarobljen u začaranom krugu liječenja i povratka drogi, a u jednom razdoblju živio je na ulicama Mainea, New Jerseyja i Teksasa. Upravo su ta iskustva poslužila kao inspiracija za scenarij filma "Biti Charlie", koji je Nick napisao, dok je njegov otac preuzeo redateljsku palicu.
Film prati odnos oca i sina opterećen nerazumijevanjem, prisilnim rehabilitacijama i dubokim emocionalnim ranama. U završnici filma, otac se sinu ispričava zbog načina na koji se nosio s njegovom ovisnošću, što je scena za koju je Reiner kasnije priznao da je temeljena na stvarnom razgovoru iz njihovih života.
U intervjuima nakon premijere filma, Reiner i Nick otvoreno su govorili o teškom procesu snimanja. Redatelj je tada istaknuo da film nije bio zamišljen kao terapija, ali je na kraju postao upravo to – bolan, ali iscjeljujući pokušaj ponovnog povezivanja. Nick je priznao da su se tijekom rada na filmu često suočavali s emocionalnim preopterećenjem, no obojica su tvrdili da im se odnos tada znatno poboljšao.
Nažalost, godine nakon filma pokazale su da su Nickove borbe s mentalnim zdravljem i ovisnošću bile daleko od kraja. Prema američkim medijima, posljednjih se tjedana ponovno uselio kod roditelja, a obiteljski izvori tvrde da su Rob i Michele bili na rubu snaga, očajnički pokušavajući pomoći sinu.
Samo dan prije ubojstva, Nick je navodno imao žestoku svađu s ocem na božićnoj zabavi Conana O'Briena, koju su drugi gosti čuli, ali nisu smatrali alarmantnom. Nekoliko sati kasnije, obitelj Reiner zauvijek je uništena.
Rob Reiner ostat će upamćen kao jedan od najvažnijih redatelja svoje generacije, autor kultnih filmova poput "Kad je Harry sreo Sally", "Ostani uz mene" i "Malo dobrih ljudi". Ipak, iza blistave karijere skrivala se osobna borba s tragedijom koja je sada završila na najgori mogući način.
Obitelj je u kratkom priopćenju zamolila za privatnost, dok javnost i Hollywood ostaju u šoku zbog priče koja je godinama bila ispričana na filmu, ali je, nažalost, u stvarnosti završila smrtonosno.
Dramatične slike uhićenja Nicka Reinera pogledajte OVDJE.
Poslije tragedije oglasila se Robova kći i Nickova sestra sa službenim priopćenjem, o čemu više pročitajte OVDJE.
