Je li najosobniji projekt slavnog redatelja bio pokušaj pomirenja koji je završio tragedijom?

Tragedija nastala nakon što je otkriveno kako je Nick Reiner ubio svog oca, redatelja Roba Reinera i majku Michele potaknula je nova nagađanja o njihovom zajedničkom filmu "Biti Charlie".

Ubojstva redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele Singer Reiner koja je počinio njihov sin Nick u središte javnosti su ponovno vratila jedan od najosobnijih projekata filmaša zaduženog za brojne filmske hitove.

Tragedija je bacila novo, mračno svjetlo na film "Biti Charlie" iz 2015. godine – projekt koji je sam Reiner nazivao najosobnijim u svojoj karijeri. Film je nastao iz burnog i bolnog odnosa oca i sina, a temelji se na Nickovoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o heroinu i razdobljima beskućništva.

Galerija 18 18 18 18 18

Nick Reiner prvi je put završio na rehabilitaciji sa samo 15 godina, a do devetnaeste godine prošao je čak 17 rehabilitacijskih programa. Godinama je bio zarobljen u začaranom krugu liječenja i povratka drogi, a u jednom razdoblju živio je na ulicama Mainea, New Jerseyja i Teksasa. Upravo su ta iskustva poslužila kao inspiracija za scenarij filma "Biti Charlie", koji je Nick napisao, dok je njegov otac preuzeo redateljsku palicu.

Rob Reiner obitelj - 5 Foto: Afp

Rob i Nick Reiner - 1 Foto: Afp

Film prati odnos oca i sina opterećen nerazumijevanjem, prisilnim rehabilitacijama i dubokim emocionalnim ranama. U završnici filma, otac se sinu ispričava zbog načina na koji se nosio s njegovom ovisnošću, što je scena za koju je Reiner kasnije priznao da je temeljena na stvarnom razgovoru iz njihovih života.

Biti Charlie - 3 Foto: Profimedia

Biti Charlie - 2 Foto: Profimedia

Biti Charlie - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Čista magija! Pogledajte fotke s raskošne proslave rođendana Marka Grubnića

U intervjuima nakon premijere filma, Reiner i Nick otvoreno su govorili o teškom procesu snimanja. Redatelj je tada istaknuo da film nije bio zamišljen kao terapija, ali je na kraju postao upravo to – bolan, ali iscjeljujući pokušaj ponovnog povezivanja. Nick je priznao da su se tijekom rada na filmu često suočavali s emocionalnim preopterećenjem, no obojica su tvrdili da im se odnos tada znatno poboljšao.

Rob Reiner - 4 Foto: Afp

Rob Reiner - 5 Foto: Afp

Rob Reiner i Jennifer Aniston Foto: Afp

Nažalost, godine nakon filma pokazale su da su Nickove borbe s mentalnim zdravljem i ovisnošću bile daleko od kraja. Prema američkim medijima, posljednjih se tjedana ponovno uselio kod roditelja, a obiteljski izvori tvrde da su Rob i Michele bili na rubu snaga, očajnički pokušavajući pomoći sinu.

Samo dan prije ubojstva, Nick je navodno imao žestoku svađu s ocem na božićnoj zabavi Conana O'Briena, koju su drugi gosti čuli, ali nisu smatrali alarmantnom. Nekoliko sati kasnije, obitelj Reiner zauvijek je uništena.

Rob Reiner Foto: Afp

Rob Reiner - 10 Foto: Afp

Rob Reiner ostat će upamćen kao jedan od najvažnijih redatelja svoje generacije, autor kultnih filmova poput "Kad je Harry sreo Sally", "Ostani uz mene" i "Malo dobrih ljudi". Ipak, iza blistave karijere skrivala se osobna borba s tragedijom koja je sada završila na najgori mogući način.

Obitelj je u kratkom priopćenju zamolila za privatnost, dok javnost i Hollywood ostaju u šoku zbog priče koja je godinama bila ispričana na filmu, ali je, nažalost, u stvarnosti završila smrtonosno.

Dramatične slike uhićenja Nicka Reinera pogledajte OVDJE.

Poslije tragedije oglasila se Robova kći i Nickova sestra sa službenim priopćenjem, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Najbogatija Hrvatica usred zime izašla u vrućim hlačicama i topiću

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Figura iz snova! Mini outfit Franke Batelić istaknulo njezine duge noge

Pogledaji ovo Celebrity Svijet glume zavijen u crno: Preminuo glumac iz nezaboravne scene u kultnom filmu

Pogledaji ovo Celebrity Vjerovali ili ne, Željko Bebek slavi 80. rođendan! Čestitka supruge fanove oborila s nogu