Najbogatija Hrvatica usred zime izašla u vrućim hlačicama i topiću

Poznata po svom osebujnom modnom stilu, Borna Kotromanić ni ovoga puta nije prošla nezapaženo.

Borna Kotromanić, poznata po svom nekonvencionalnom stilu i samopouzdanju, i ovoga je puta izazvala pažnju na jednom događanju. I dok su temperature vani bile zimske, Borna je odlučila ispratiti godinu u ljetnom tonu.

Za crveni tepih odabrala je efektan crni komplet koji se sastojao od kratkog topa s upečatljivim izrezima i visokih hlačica koje su dodatno istaknule njezinu figuru.

Kombinaciju je upotpunila crnim čizmicama na vezanje, mrežastim čarapama i crnom torbicom.

Inače, Borna se može pohvaliti titulom jedne od najbogatijih Hrvatica, koju je stekla nakon razvoda od multimilijunaša Luke Rajića 2004. godine.

Bivši supružnici imaju sinove Bornu, Luku i Frana, a Borna je četvrtog sina Rafaela dobila 2009. godine s biznismenom Ronom Haleom.

Zanimljivo je i da je prezime Kotromanić odabrala sama, nakon razvoda od Rajića.

"Ja bih čim manje da se tradicija petlja u takve stvari jer mislim da ipak biram svoje prezime. Ja, evo, sam isto odabrala to svoje Kotromanić, ne po babi ni po stričevima, nego po svom vlastitom nahođenju", izjavila je svojedobno za IN magazin.

